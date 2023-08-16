Более 50 «целевиков» пришли работать на скорую в Подмосковье

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
«Впервые на скорой помощи в Подмосковье реализовано заключение договоров о целевом обучении со студентами медколледжа. Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника — 49 фельдшеров и 3 медсестры — после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег», — рассказал главный врач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Читайте также:
Воробьёв: более 160 медработников получат в этом году жилищные сертификаты.
В Подмосковье «Социальную ипотеку» вручили еще 31 медработнику.
Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей.