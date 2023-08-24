Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»

Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»

24 августа 2023, 14:23

Фото: Минсоцразвития МО

58 раненых участников спецоперации с начала года прошли бесплатную курсовую реабилитацию в подмосковном Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.

Реабилитацию проходят в центре в режиме заезда на 21 день. Специалисты составляют для каждого бойца индивидуальную программу, в зависимости от тяжести травмы и заболевания. Комплекс рассчитан на одновременный приём 125 человек. В «Ясенках» созданы комфортные условия проживания, в том числе для инвалидов-колясочников.

Центр оснащён современным оборудованием. Параллельно с реабилитацией там предусмотрено социальное сопровождение. Оно включает помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптации квартир для инвалидов, содействие в трудоустройстве и психологическую помощь.

Читайте также:

Группа участников СВО отправилась в санаторий для прохождения реабилитации

В Подмосковье принят закон о бесплатной медицинской реабилитации участников СВО

Воробьёв пообещал развивать реабилитационный центр для раненых бойцов «Ясенки»

#минсоцразвития мо
#реабилитация
#сво
#спецоперация
#военные
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры
24 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Диспансеризацию и профилактические осмотры в Подмосковье с начала 2023 года прошли более 1,5 миллионов человек.

Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем говорить о важности регулярной диагностики. Только так можно своевременно выявить опасное заболевание и пройти лечение. И не надо бояться - заболевание развивается вне зависимости от того, хотим мы о нем знать или нет. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 1,5 млн жителей. Обследование позволило выявить у них 51 тыс. заболеваний, о которых они не знали», —  рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также по итогам диспансеризации удалось выявить 1189 случаев онкологии, в том числе 366 случаев рака молочной железы, 158 случаев рака предстательной железы, 116 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.

Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».

Читайте также:

Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований.

Жители Подмосковья более 1 млн раз проконсультировались с врачом через интернет.

Почти 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета.
#подмосковье
#интернет
#здоровье
#лечение
#омс
#врач
#выходные
#жители
#человек
#светлана стригункова
#пациенты
#акции
#telegram
#чат
#сво
Читайте нас в
Долгопрудненские врачи спасли женщину, проглотившую рыбью кость
24 августа 2023, 12:54

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Долгопрудненскую больницу поступила 70-летняя женщина с жалобой на дискомфорт и боль при глотании. Как выяснилось, во время приёма пищи женщина случайно подавилась костью от рыбы.

В ходе диагностики врач обнаружил кость длиной 2 см, которая встала поперек нижней части глотки и заостренным концом вонзилась в слизистую, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


«Под визуальным контролем через канал эндоскопа специальными щипцами было захвачено и извлечено инородное тело. После того как кость удалось извлечь, женщина сразу же почувствовала облегчение», — рассказала врач-эндоскопист Айман Тюльбекова.
На сегодняшний день состояние женщины улучшилось, её выписали из больницы.

Читайте также:

Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра.

Пушкинские врачи спасли двух маленьких девочек с перитонитом.

Можайские гинекологи удалили пациентке опухоль яичника размером с футбольный мяч.
#врачи
#радио
#женщина
#опухоль
#женщины
#больницы
#служба
Читайте нас в
Россиянам рассказали, что категорически не нужно делать при проблемах со сном
Сомнолог Бузунов: При проблемах со сном не нужно есть на ночь острую и пряную пищу
24 августа 2023, 12:45

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рекомендовал при проблемах со сном отказаться от блюд со специями на ужин.
«Важно соблюдать одно правило: чтобы хорошо заснуть, важно не быть в состоянии переедания или голода. Ужин лучше запланировать за три-четыре часа до сна. При проблемах с засыпанием стоит отказаться от блюд со специями на ужин. Многие специи, являются термогениками – они повышают внутреннюю температуру тела, что препятствует засыпанию», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Бузунов.

На ужин перед сном, по словам специалиста, можно съесть индейку, овсянку, рыбу, бобовые, арахис, кунжут и любые молочные продукты.

До этого американские учёные установили, что диета, включающая жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза.

«Специалисты в течение трёх месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru результаты исследования учёных.

Читайте также:

«Метеозависимость не приговор?» — ответила невролог Беленко

Диетолог Семёнов назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой

Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды
#диета
#продукты
#сон
#врач
#здоровье
Читайте нас в
Более 42 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года
24 августа 2023, 11:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье кровь и её компоненты с начала года сдали уже свыше 42 тысяч человек. Такие данные привела Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Несмотря на сезон отпусков, доноры активно посещают учреждения службы крови. Кроме того, регулярно проходят выездные донорские акции — с начала года уже более 200, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Так, с начала года донорами крови и ее компонентов стали уже более 42,4 тыс. человек — это количество имеет тенденцию к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Светлана Стригункова.

Донорская кровь и её компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорождённым.

Головное учреждение Службы крови в Подмосковье – Московский областной центр крови. Доноров принимают там без выходных с 8 до 14 часов.

Адрес службы – Москва, ул. Металлургов, 37А, её сайт. Позвонить в координационный центр донорства крови можно по телефону 8 (495) 305 77 00.

Читайте также:

Доктор Продеус раскрыл, кто не может стать донором крови.

Врач-трансфузиолог рассказала, почему донорство так важно и как правильно сдавать кровь.

Можайские врачи спасли пациента с желудочно-кишечным кровотечением.
#подмосковье
#москва
#дтп
#врачи
#движение
#кровь
#радио
#сайт
#человек
#светлана стригункова
#донорская кровь
#акции
#служба
Читайте нас в
«Метеозависимость не приговор?» - ответила невролог Беленко
Невролог Беленко раскрыла, стоит ли метеозависимым опасаться магнитной бури
24 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/magann

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук в ночь на 25 августа на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G1.
Стоит ли метеозависимым людям опасаться этого природного явления, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко

«Метеозависимость – это не болезнь, это скорее состояние, которое отражает несостоятельность нервной системы адаптировать организм к переменам, в частности к переменам параметров окружающей среды», - объяснила невролог.     

Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды

По ее словам, при погодных колебаниях у людей действительно могут обостряться хронические заболевания, однако, связано это не с метеозависимостью, как таковой, а с расшатанной нервной системой. 

«Независимо о того, грядет изменение в погоде или нет, нужно разбираться со своей нервной системой. Нужно обратиться к неврологу, вегетологу, чтобы пройти тестирование работы своей нервной системы и понять, как происходит фаза ее адаптации», - отметила специалист. 

https://radio1.news/news/potrebitelskaya-korzina/terapevt-paramonov-rasskazal-kakie-lekarstva-pomogut-meteozavisimym/

Беленко посоветовала людям, которые чувствительны к погодным колебаниям, пройти обследование под названием «анализ вариабельности ритма сердца». Это тестирование поможет врачу определить, как быстро нервная система человека адаптируется к изменениям окружающей среды, и в случае обнаружения сбоев, специалист даст пациенту необходимые рекомендации. 

«Нервная система должна адаптировать человека не только к смене погоды, но и к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  Нервной системе все равно, на что человека перестраивать, и метеозависимость – это всего лишь один из факторов, на который должна идти реакция», - подытожила Беленко. 

Читайте также:

Врач Семёнова: Авокадо помогает справиться с тревогой и снижает артериальное давление

Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс

Чем заменят покидающий РФ препарат от гепатита С — объяснила провизор Преснякова
 
 
 
#здоровье
#врач
#магнитные бури
Читайте нас в
В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках
РПЦ: Перелом в демографии невозможен без запрета абортов в частных клиниках
24 августа 2023, 04:22

Фото: iStock/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что для достижения перелома в демографической ситуации в РФ необходимо запретить аборты в частных клиниках без медицинских показаний из полиса ОМС. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент сказал о необходимости именно перелома. Сделать это невозможно без решительных мер, законодательного ограничения абортов, ведь профилактические меры в значительной мере себя исчерпали. Требуется ужесточение госконтроля и последовательный вывод абортов из частной сферы - запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС. Аборт, согласно неизменной позиции Церкви, всегда остаются детоубийством», — цитирует агентство слова Лукьянова.

Он подчеркнул, что профилактика абортов уже во многом себя исчерпала. В качестве примера иерей привет Архангельскую область, где в 2022 году аборты составили 40% от потенциальных рождений, хотя в 98% случаев проводились специальные консультации. При этом статистика абортов по стране уже несколько лет держится на отметке около полумиллиона ежегодно.

«Это полмиллиона нерожденных граждан нашего Отечества - отцов и матерей, докторов, воинов, педагогов, святых подвижников, великих изобретателей и гениальных конструкторов - тех, кого так не хватает сегодня. И этот вопрос очевидно не решается с помощью миграции», — подчеркнул священник.

Читайте также:

Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми

В Москве умерла 15-летняя школьница от передозировки после аборта

Верховный суд решил запретить россиянам проходить УЗИ без направления врача

#омс
#священник
#семьи
#запрет
#статистика
#ограничения
#меры
#новости
#аборт
#рф
Читайте нас в
Диетолог Семёнов назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой
Врач Семёнова: Авокадо помогает справиться с тревогой и снижает артериальное давление
24 августа 2023, 04:06

Фото: iStock/VeselovaElena

Врач-диетолог Татьяна Семёнова заявила, что авокадо помогает работе сердца и снижает артериальное давление, однако этим фруктом не следует злоупотреблять тем, кто считает калории. Об этом пишет «Газета.ru».
Она объяснила, что преимущества авокадо состоит в том, что этот фрукт положительно влияет на пищеварение за счет клетчатки. Кроме того, авокадо укрепляет иммунитет и регулирует аппетит.

«Ещё одно полезное свойство авокадо — это «природный» антидепрессант. Так как этот фрукт содержит жирные кислоты Омега-3, добавление в рацион авокадо снижает уровень тревожности», — цитирует издание слова собеседника.

Читайте также:

РИА Новости: Спор среди медиков об эффективности антидепрессантов не завершен

Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды

Стало известно, кому необходимо есть бананы
#иммунитет
#тревога
#диетолог
#врач
#здоровье
Читайте нас в
РИА Новости: Спор среди медиков об эффективности антидепрессантов не завершен
24 августа 2023, 00:40

Фото: iStock/fizkes

В Европе в последние 20 лет потребление антидепрессантов выросло в два раза, о чем свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития. Подобные лекарства, в том числе, прописывают и в России, но врачи продолжают спорить об их эффективности, пишет РИА Новости.
Первые антидепрессанты появились случайно, когда компания Hoffmann-La Roche искала лекарства от туберкулеза. В процессе был синтезирован ипрониазид, вызывающий у пациентов в ходе клинических исследований чувство эйфории.

В настоящее время исследователи утверждают, что такие средства воздействуют на нейромедиаторы (дофамин, норадреналин и серотонин), подающие сигналы к нервным клеткам, таким образом оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. Кроме того, считается, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к депрессии.

При этом специалисты спорят об эффективности антидепрессантов. Некоторые уверены, что они действуют как плацебо и применять их вовсе не стоит. В то время как некоторые исследования говорят об эффективности таких препаратов.

Читайте также:

Россияне потратили на антидепрессанты 4,3 млрд рублей

Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды

Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
#лекарства
#специалисты
#россияне
Читайте нас в
Можайские врачи спасли пациента с желудочно-кишечным кровотечением
23 августа 2023, 18:57

Фото: Istockphoto /vlad_karavaev

Врачи Можайской больницы спасли пациента, у которого возникло желудочно-кишечное кровотечение. У мужчины резко упал уровень гемоглобина, и ему пришлось перелить 1,2 литра крови.
«Жизнь пациента была спасена благодаря донорской крови. Она имеет большое значение для функционирования больницы. Благодаря переливаниям компонентов крови медики спасают жизни и сохраняют здоровье пациентов», – рассказала врач-хирург Можайской ЦРБ Анна Моисеева
Она добавила, что сейчас в больнице имеются заготовки необходимого объёма крови и её компонентов.
 
Читайте также:

Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Можайские гинекологи удалили пациентке опухоль яичника размером с футбольный мяч

Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра
 
#здравоохранение
#можайск
#пациент
#кровь
#врач
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников