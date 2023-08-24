Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»

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Центр оснащён современным оборудованием. Параллельно с реабилитацией там предусмотрено социальное сопровождение. Оно включает помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптации квартир для инвалидов, содействие в трудоустройстве и психологическую помощь.
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