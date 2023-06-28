Более 500 тыс. консультаций провели сотрудники кардиопульта областной скорой помощи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Благодаря работе кардиопульта на станциях скорой помощи, специалисты могут дистанционно передавать данные ЭКГ врачу-кардиологу и получить расшифровку также дистанционно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В режиме реального времени врачи скорой помощи получают заключение узкопрофильного специалиста о состоянии пациента и принимают решение о его дальнейшей госпитализации.
«За время работы кардиопульта врачи-кардиологи провели свыше 531,4 тыс. консультаций. В 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», —Бригады скорой помощи оснащены кардиопультами, благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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