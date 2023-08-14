Более 6 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
12 и 13 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 23 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкино, Солнечногорска, Ленинского и других муниципалитетах.
«Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за всё лето – уже более 6 тыс. прошедших диагностику», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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