Более 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино и других муниципалитетов.
«Всего за пошедшие выходные свое здоровье в парках проверили почти 400 человек, а за все время проведения акции более 7 тыс. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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