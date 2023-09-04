Более 7,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В эти выходные акция проходила в парках Долгопрудного, Люберец, Подольска, Раменского, Электрогорска и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Всё лето в городских парках Подмосковья работали бригады медицинских специалистов. Любой желающий мог проверить своё здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. С начала июня такой возможностью воспользовались более 7,5 тыс. жителей региона, в том числе 270 – за минувшие выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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