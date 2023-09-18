Более 8,7 тысяч человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику — получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе. Мы видим, что такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона. В этом году в акции приняли участие более 8,7 тысяч человек, в том числе свыше 700 — в минувшие выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
При необходимости пациентов направляли в поликлинику по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования.
Все результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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