Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В домодедовскую больницу поступила пациентка с сильными болями брюшной полости и явными признаками интоксикации. По словам врачей она три дня лечилась дома «от отравления».

На момент поступления в приемный покой женщина находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.





«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели 5 операций по удалению омертвевших тканей.<…> », – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 стационара № 2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников.





Стоит отметить, что сейчас женщина находится на реабилитационном лечение под наблюдением врачей. Специалисты настоятельно рекомендуют систематически проходить диспансеризацию, а при хронических болезнях посещать профильного врача на регулярной основе.



