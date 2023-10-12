Более полумиллиона детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Фото: Минздрав МО
В Подмосковье вакцинацию от гриппа с начала кампании прошли уже более 500 тыс детей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Для удобства дети могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детсаду. Пере этим врач проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний», – отметила Стригункова, которую цитирует пресс-служба подмосковного Минздрава.В ведомстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике.
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Лора Луганская