Больницы Подмосковья получили 300 единиц оборудования функциональной диагностики

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 300 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подмосковные больницы получили новые аппараты ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, функциональные кровати, аудиометры, и электроэнцефалографы.
Стоит отметить, что новое оборудование появилось Пушкинской, Лобненской, Воскресенской, Солнечногорской, Коломенской, Истринской и Сергиево-Посадской больницах.
Читайте также:
Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования
В Подмосковье по новому стандарту работают уже 30 женских консультаций
Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»
«Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной. С начала года мы поставили в наши стационары и поликлиники 322 аппарата для функциональной диагностики. Новую медтехнику получили 38 медорганизаций Подмосковья», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Читайте также:
Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования
В Подмосковье по новому стандарту работают уже 30 женских консультаций
Два подмосковных медицинских проекта выиграли конкурс «Смарт Диалог»
Мира Полтева