Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования

Фото: пресс-служба министерства Московской области
Более 60 единиц тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства Московской области.
Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным медицинским оборудованием.
Стоит отметить, что новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице.
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«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева