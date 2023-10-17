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Бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти

17 октября 2023, 15:05
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В Балашихе бригада скорой помощи спасла женщину после клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В скорую позвонила 57-летняя жительница с жалобами на затруднённое дыхание. Через 13 минут прибыла бригада в составе врача, фельдшера и водителя. У пациентки выявили инфаркт миокарда. Её состояние стабилизировали и решили госпитализировать в региональный сосудистый центр. Однако по дороге у пациентки остановилось сердце. Клиническая смерть длилась около двух минут.
«В результате сердечно-лёгочной реанимации и дефибрилляции удалось восстановить сердечный ритм. Благодаря профессионализму бригады скорой помощи пациентка пришла в сознание. Мы добились нормальной гемодинамики, что позволило перевезти её в сосудистый центр», – рассказала врач Мария Бичина.

Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.

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#московская область
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Россиянкам рассказали о трудностях похудения после 30 лет
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
17 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/vadimguzhva

Диетолог Эми Шапиро рассказала, что после 30 лет в организме начинает сокращаться мышечная масса, из-за этого появляются сложности с похудением.
«После 30 лет мышечная масса сокращается на три-восемь процентов каждые десять лет. Она объяснила, что поскольку мышцы эффективно сжигают калории, то чем их меньше в теле, тем труднее худеть», - цитирует издание Eat This, Not That! слова специалиста.

Она также объяснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, таким образом, лишний вес появляется даже после диетической пищи.

При этом она отметила, что в 40-50 лет у человека происходят гормональные изменения. Во время менопаузы у женщин падает уровень эстрогена. Это, по словам Шапиро, связано с увеличением брюшного жира. А у мужчин происходит снижение тестостерона, что негативно влияет на распределение жира, мышечную массу и силу.

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#диетолог
#снижение
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Диетолог Соломатина заявила о необходимости холестерина организму
17 октября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/Naeblys

Диетолог Елена Соломатина заявила, что холестерин в умеренных количествах необходим организму, поскольку является условно строительным материалом для нервов.
«Холестерин является строительным материалом и необходим нашему организму для построения клеточных мембран и миелиновой оболочки нервов. Это изолента для передачи нервного импульса. Иногда общий холестерин снижать не нужно, потому что снижается в том числе и «хороший», нужный организму», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, из холестерина вырабатываются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и половые гормоны.

А врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала облепиху ягодой, которая может способствовать похудению.

«Облепиху ещё называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B. <…> Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы», — сказала в беседе с «Москвой 24» врач.

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#диетолог
#питание
#здоровье
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На конкурсе в Подольске определили лучших подмосковных водителей скорой помощи
17 октября 2023, 14:38

Фото: Минздрав МО

Работающий на Красногорской подстанции Андрей Рекунов стал победителем конкурса водителей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Финал состоялся в Подольске, в нём приняли участие 18 водителей – победители отборочных испытаний. Конкурсанты соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле, и правил ГИБДД.
«Работа водителя скорой помощи имеет особое значение. От его действий зависит, насколько быстро бригада успеет приехать на вызов к пациенту, а также доставка пациента в стационар. Победитель и призёры нашего конкурса получат денежную премию в размере 110 тыс рублей, 70 тыс рублей и 50 тыс рублей соответственно», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.  
Второе и третье места в конкурсе заняли водители Дмитровской подстанции Павел Козлов и Алексей Вороньков. Специальный приз за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства получил Николай Лукоянов, работающий в Орехово-Зуеве. 
 
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#подмосковье
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Врач-онколог назвал неочевидный симптом рака яичек
Онколог Жумхавала: Боль в груди у мужчин может свидетельствовать о раке яичек
17 октября 2023, 14:07

Фото: istock / Korrawin

Болезненность и рост груди у мужчин может свидетельствовать о развитии онкологии яичек. Об таком неочевидном симптоме предупредил хирург-онколог Али Жумхавала, пишет Huffington Post.
Врач объяснил, что боли в груди у мужчин появляться из-за выработки гормона под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Обычно, этот гормон увеличивается в организме женщин во время беременности. Из-за него у женщин увеличивается грудь во время вынашивания ребенка и происходит много других важных изменений. 

«В редких случаях он (гормон ХГЧ - прим. ред.) является симптомом рака яичка», — заявил Жумхавала.
Он также добавил, что в редких случаях рост ХГЧ в организме мужчин для выявления рака проверят с помощью теста на беременность. Но не стоит всегда на 100% полагаться на данный метод. Самым эффективным методом самодиагностики онколог назвал регулярную пальпацию тканей для выявления уплотнений или шишек.

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Жители Подмосковья смогут закрывать больничный лист онлайн
17 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме смогут закрыть больничные листы с помощью телемедицинской консультации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«<…> Для удобства жителей региона мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента, и, если у пациента еще сохраняются симптомы заболевания, то врач назначит ему очный прием для продления больничного», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на консультацию можно на портале «Госуслуги» в разделе «Терапия». Пациент самостоятельно выбирает удобные даты и время для консультации у врача.

Стоит отметить, что очное посещение у врача для закрытия больничного также остается за пациентом.

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#подмосковье
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Щелковские врачи помогли женщине родить в 10-ый раз
17 октября 2023, 10:46

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В перинатальном центре городского округа Щёлково врачи помогли родить в десятый раз 33-летней пациентке, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра заведующим, заместителем главного врача и главным врачом было принято решение о родоразрешении путем кесарева сечения в плановом порядке, учитывая предлежание плаценты. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2680 г и ростом 48 см», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.


Стоит отметить, что ​пациентка и новорожденный ребёнок ​уже готовятся ​к выписке.

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Сексолог назвал главную причину мужских неудач в постели
Сексолог Костоев рассказал, почему мужчины терпят неудачи в постели
17 октября 2023, 08:04

Фото: istock / grinvalds

Консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев рассказал изданию «Лента.ру» о причинах неудачах мужчин в постели.
Он объяснил, что мужские страхи, которые приводят к неудачам в сексуальных отношениях появляются по разным причинам — начиная от трудностей в финансовом плане, закачивая лишним весом. Костоев объяснил, что часто люди очень много размышляют о страхе, постоянно пытаются понять причины его появления. В результате чего придуманные фобии могут стать реальными неудачами в постели.

Мужчины переживают, что они могут быть плохими любовниками, думают о размере пениса, переживают за неудовлетворенность женщины. Также они могут беспокоится из-за возможной незапланированной беременности, страха импотенции или длинны полового акта.

«Зрелому человеку неважно, что о нем будут думать в случае неудач <...> Он понимает их реальные причины и знает, как решить возникшие вопросы. Если проблемы можно решить, то незачем переживать. Если их нельзя решить, то переживать нет смысла», — добавил Костоев.
Эксперт также отметил, что для избавления от лишних переживаний может помочь партнерша. Костоев подытожил, что общение, взаимопонимание и уважение, а также совместный поиск решений поможет справиться с комплексами.

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#мужчины
#люди
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Эндокринолог Павлова: Варёные яйца на завтрак способствуют продлению жизни
17 октября 2023, 07:10

Фото: IStock/fordeno

Употребление варёных яиц способно увеличить продолжительность жизни человека, так как это доступный продукт, обеспечивающий организм высококачественным белком, который нужен для бесперебойного функционирования всех систем. Об этом в своём Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«В целом, куриные яйца — один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти», — рассказала она читателям.

Яйца предотвращают развитие атеросклероза, повышая уровень «хорошего» холестерина. Кроме того, по словам доктора Павловой, яичный желток содержит биологически активные питательные вещества и соединения. 

В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени

Наконец, куриные яйца очень хорошо усваиваются, практически мгновенно давая организму большое количество полезных компонентов — в том числе витаминов или антиоксидантов.

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#советы
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Эндокринолог Михалева: Гранат помогает в профилактике рака
17 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Edgie

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Об этом пишут «Известия».
«Гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Этот фрукт содержит множество фитохимических компонентов, включая антоцианы, полифенолы, флавоноиды, тритерпены, алкалоиды и лигнаны», — цитирует издание слова собеседницы.

Михалева добавила, что гранат также фармакологически активен при ряде заболеваний — таких как метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания полости рта эндокринные заболевания и онкология.

Кроме того, гранат эффективен при ревматологических заболеваниях, тошноте и рвоте у беременных и в качестве профилактики старения кожи, отметила специалист.

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