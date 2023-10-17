Бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти

Фото: Минздрав МО
В Балашихе бригада скорой помощи спасла женщину после клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В скорую позвонила 57-летняя жительница с жалобами на затруднённое дыхание. Через 13 минут прибыла бригада в составе врача, фельдшера и водителя. У пациентки выявили инфаркт миокарда. Её состояние стабилизировали и решили госпитализировать в региональный сосудистый центр. Однако по дороге у пациентки остановилось сердце. Клиническая смерть длилась около двух минут.
Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.
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«В результате сердечно-лёгочной реанимации и дефибрилляции удалось восстановить сердечный ритм. Благодаря профессионализму бригады скорой помощи пациентка пришла в сознание. Мы добились нормальной гемодинамики, что позволило перевезти её в сосудистый центр», – рассказала врач Мария Бичина.
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Лора Луганская