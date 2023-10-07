Британские ученые назвали идеальный и наихудший завтрак

Фото: istockphoto/Arx0nt
Некоторые люди предпочитают пропускать утренний прием пищи, мотивируя это нехваткой времени, отсутствием аппетита и так далее. Однако медики и ученые настоятельно рекомендуют этого не делать.
Выяснилось, что идеальным является завтрак, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Наихудшим был признан вариант с пропуском завтрака или его заменой на чашку кофе на голодный желудок. Также ученые предупреждают о вреде «сладких бомб» — простых углеводов, которые люди часто употребляют вместо полноценных продуктов.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Вялов назвал продукт, предотвращающий онкологию
Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока
Нутрициолог назвала сезонные продукты, заряжающие энергией осенью
Александр Бойцов