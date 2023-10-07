Британские ученые назвали идеальный и наихудший завтрак

Врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина перечислила тревожные симптомы рака, при которых надо срочно обратиться к врачу. К ним она отнесла беспричинную потерю веса, а также изменения в режиме питания или физической активности.