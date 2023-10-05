Британские учёные назвали привычки, которые приводят к деменции

Фото: istock/LightFieldStudios
Учёные выяснили, что от 47 до 73% случаев причин возникновения деменции скрываются в образе жизни людей.
The Jerusalem Post, ссылаясь на журнал Nature Human Behavior, пишет, что существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию. В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить. Профессор Дэвид Смит рассказал, что учёные выделили некоторые факторы риска появления болезни.
Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.
Риск развития деменции в старости возрастает из-за хронического стресса. Также риск развития слабоумия имеет зависимость от социального статуса. Если у человека небольшой доход или у него нет работы, вероятность столкнуться со слабоумием вырастает на 13,5%.
Избежать деменции поможет улучшение социально-экономического статуса и окружающей обстановки.
Читайте также:
Американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду
Американские учёные назвали орган, функционирующий даже после смерти человека
В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо
«Поскольку доступные эффективные методы лечения ограничены, основное внимание следует уделять профилактике возникновения болезни», — отметил профессор.
Риск развития деменции в старости возрастает из-за хронического стресса. Также риск развития слабоумия имеет зависимость от социального статуса. Если у человека небольшой доход или у него нет работы, вероятность столкнуться со слабоумием вырастает на 13,5%.
Избежать деменции поможет улучшение социально-экономического статуса и окружающей обстановки.
Читайте также:
Американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду
Американские учёные назвали орган, функционирующий даже после смерти человека
В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо
Мария Фирсова