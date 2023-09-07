Британские учёные опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике

Фото: istock / Liudmila Chernetska
Исследователи из Великобритании выяснили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике человека не приносят ему вред.
Долгое время совокупность микробов в кишечнике называлась микрофлорой, что в корне не верно, ведь флора это растения. Правильно называть это микробиотой. Микроорганизмы участвуют в обменных процессах и влияют на иммунную систему, считается, что в нормальном состоянии не вызывают болезней.
Британские ученые сделали вывод, что специфика симбиоза микроорганизмов с человеком не может навредить здоровью. Микробиом не может быть «полезным» или «вредным», все зависит от условий и общего состояния организма. При этом исследователи отметили, что важно обеспечить правильное питание микробиоты, чтобы обменные процессы проходили качественно.
Также, принято считать все что микробы опасны для человека. По факту — кишечнику нужны полезные микробы для здорового пищеварения, именно поэтому специалисты рекомендуют употреблять кисломолочные продукты с бифидобактериями.
Еще одним популярным заблуждением является мнение, что изменение микробиома при приеме антибиотиков или болезнях является дисбактериозом. Микробиота не передается по наследству и не влияет на мозг так сильно, как считалось раньше.
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Британские ученые сделали вывод, что специфика симбиоза микроорганизмов с человеком не может навредить здоровью. Микробиом не может быть «полезным» или «вредным», все зависит от условий и общего состояния организма. При этом исследователи отметили, что важно обеспечить правильное питание микробиоты, чтобы обменные процессы проходили качественно.
Еще одним популярным заблуждением является мнение, что изменение микробиома при приеме антибиотиков или болезнях является дисбактериозом. Микробиота не передается по наследству и не влияет на мозг так сильно, как считалось раньше.
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Алина Юрчак