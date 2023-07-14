Бывший президент ЮАР проходит лечение в Москве

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Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума лечится в Москве.
News24 пишет, что Джейкоб Зума отправился на медицинское обследование. Экс-президент вылетел коммерческим рейсом в столицу России 10 июля. Известно, что Зума пользуется услугами российского здравоохранения с 2014 года после отравления.
В ЮАР Зума планирует вернуться на следующей неделе.
В 2021 году Зума был приговорен Конституционным судом ЮАР к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду.
Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года. До этого против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.
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В ЮАР Зума планирует вернуться на следующей неделе.
Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года. До этого против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.
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Мария Фирсова