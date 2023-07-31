Cancer Research: Ученые обнаружили ген, усиливающий воздействие иммунотерапии на раковые опухоли

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Американские ученые, занимающиеся молекулярной биологией, обнаружили, что эффективность иммунотерапии плотных опухолей значительно возрастает, если активировать в раковых клетках ген, который отвечает за запуск стрессовых реакций на клеточном уровне.
Проведенные опыты показали, что ген TRPM4 играл ключевую роль в действии препаратов, вызывающих некроз раковых клеток. Таким образом, воздействие на этот активный ген позволит заметно повысить эффективность иммунотерапии плотных опухолей. Сейчас для их лечения иммунотерапия почти не применяется, так как препараты с трудом проникают в среду плотных новообразований.
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Александр Бойцов