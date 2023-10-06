Частые тренировки могут отрицательно сказаться на процессе похудения

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Ученые провели анализ 24 научных исследований на тему роли NEPA в процессе похудения. Выяснилось, что люди, увлечённые фитнесом, начинают тратить меньше энергии на движение в повседневной жизни. Таким образом тело предпринимает попытку компенсировать увеличение расхода калорий и сохранить жировые запасы. Компенсация будет происходить и за счет увеличения аппетита.
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