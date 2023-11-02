Частое использование мобильного может заметно снизить качество спермы

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Частое использование мобильного телефона может быть связано с уменьшением числа и качества сперматозоидов, выяснили швейцарские ученые. Об этом пишет Telegram-канал «Пул № 3» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Фертильность и стерильность».
Согласно исследованию ученых Женевского университета, частое использование мобильного телефона может быть связано с более низкой концентрацией и количеством сперматозоидов.
Концентрация сперматозоидов была значительно выше у тех мужчин, которые пользовались телефоном не чаще, чем раз в неделю. В сравнении с мужчинами, которые пользовались телефоном более 20 раз в день, разница составила 21%.
Предыдущие исследования швейцарских экспертов показали, что за последние 50 лет качество спермы снизилось, чему, как считается, способствовало сочетание факторов окружающей среды (пестициды, радиация) и образа жизни (диета, алкоголь, стресс, курение).
Тем не менее, исследователи считают, что причин для тревоги пока что нет.
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Концентрация сперматозоидов была значительно выше у тех мужчин, которые пользовались телефоном не чаще, чем раз в неделю. В сравнении с мужчинами, которые пользовались телефоном более 20 раз в день, разница составила 21%.
Тем не менее, исследователи считают, что причин для тревоги пока что нет.
«Это увлекательное и новое исследование, которое не должно вызывать тревоги или резких изменений в привычках», — отметила одна из членов исследовательской группы, профессор Элисон Кэмпбелл.Читайте также:
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Артем Путинцев