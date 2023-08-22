Чем заменят покидающий РФ препарат от гепатита С — объяснила провизор Преснякова

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Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Преснякова отметила, что на данный момент Зепатир имеется в наличии в аптеках. Прекращение поставок препарата произойдет не в ближайшее время, так как по законодательству РФ компания должна «уведомить регулятора минимум за год до фактической остановки импорта».
Ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%.
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«В России у Зепатира нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке», — цитирует провизора Общественная служба новостей.
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Екатерина Коршунова