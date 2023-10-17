Чиновник Соловьева: «Терапевт – первое и ключевое звено амбулаторной помощи»

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Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева заявила о ключевой роли врача терапевта в системе здравоохранения.
«Врач-терапевт – это первое и ключевое звено амбулаторной помощи. Именно к нему обращаются люди с самыми разными проблемами со здоровьем, и он, обладая широким спектром знаний по различным заболеваниям, уже определяет дальнейшие алгоритмы лечения», — сказала в беседе с «Петербургским дневником» Соловьева.
Она добавила, что в Северной столице сегодня работают 1 939 врачей-терапевтов, а также 1 192 участковых педиатра.
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