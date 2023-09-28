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Число привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 1 млн человек

28 сентября 2023, 16:12
Фото: istockphoto / SeventyFour

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.


Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

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Пушкинские врачи достали из желудка девочки проглоченную батарейку
28 сентября 2023, 16:04

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова извлекли из желудка девочки батарейку-таблетку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратились родители восьмилетней школьницы, которая нечаянно проглотила инородное тело. Это подтвердилось в ходе диагностики.
 
Инородный предмет извлекли с помощью эндоскопии. На это потребовалось 10 минут, включая наркоз. Батарейка находилась под пищевым комком, и её пришлось ловить специальной петлёй-сачком.
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
 
Врачи отметили, что родители обратились за медицинской помощью вовремя. Промедление в таких случаях может привести к перфорации желудка, и тогда избежать полноценного хирургического вмешательства уже не получится. 

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#подмосковье
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Расстройство, депрессия или гигиена: Сомнолог назвал основные причины бессонницы
Сомнолог Кудинов рассказал, что делать при бессоннице
28 сентября 2023, 15:23

Фото: IStock/Deagreez

Бессонница может возникнуть из-за депрессии, тревожного расстройства или нарушения гигиены сна. Об этом «Радио 1» рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
По словам специалиста, определить причину отсутствия сна можно по типу бессонницы.  
«Есть бессонницы двух типов: когда человек не может заснуть и когда он посреди ночи просыпается. В первом случае это результат тревожного расстройства или нарушение гигиены сна, во втором случае это чаще всего результат депрессии. Если вы понимаете, что у вас тревожное расстройство или депрессия, нужно обращаться к сомнологу или психиатру. Самостоятельно справиться с этим не получится», — сказал Кудинов.
Сомнолог отметил, что проблему нарушения гигиены сна можно решить правильным режимом сна.
«Всегда нужно просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от того, будний это или выходной день. Вам нужно выбрать время, когда вы встаете, чтобы идти на работу, отчитать назад 6-8 часов, и ложиться каждый день в это время. Если вы в выходные спите дольше, то получается такой социальный джетлаг. Как будто бы мы перелетаем в другой часовой пояс по выходным, а в понедельник перелетаем назад и идем на работу. Поэтому нам и тяжело», — сказал специалист.
При этом, стараться долго заснуть тоже не нужно. По словам врача, если не получается заснуть, можно стать с кровати и ​начать заниматься другими делами. Через час снова попробовать заснуть.
«Лежать в кровати и пытаться заснуть – это бесполезная задача, потому что попытка заснуть – это активный процесс, который сам по себе будет мешать засыпать. Этот процесс также вызывает недовольство, раздражение, стресс, которые тоже мешают заснуть», — заключил специалист.
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Ещё 16 новых машин скорой помощи уже на следующей неделе выйдут на линию
28 сентября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городские округа Подмосковья поступило ещё 16 новых машин скорой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Московская областная станция скорой медицинской помощи получила автомобили от Минпромторга.
14 новых машин – ГАЗ Next, ещё два – «ГАЗ Соболь». На следующей неделе они выйдут на линию.
«В работе экстренных служб, когда речь идёт о спасении жизней, принципиально важны и качество оказания помощи, и оперативность. Так, для службы скорой медицинской помощи мы ремонтируем посты и подстанции, строим новые объекты, модернизируем автопарк. По поручению президента в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года – более 600. План на этот год – 105 машин», – прояснил губернатор. 
По его словам, 22 машины поставит Минпромторг. Благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает современные отлично оснащенные автомобили. Вся техника – российского производства. 30 машин уже переданы подмосковным подстанциям, ещё 75 будут отправлены до конца года.
 
Обновить парк автомобилей скорой помощи с 2021 до 2024 года президент поручил правительству по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021-м.
 
В марте на подстанции Московской области поступила первая партия из 14 автомобилей. Новые 16 машин отправятся на 13 подмосковных подстанций. Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам – дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами.
 
В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 83 поста. Автопарк насчитывает около 1 тыс машин. 
 
В системе подмосковной скорой помощи работают свыше 10 тысяч человек. С 1 сентября по поручению Андрея Воробьева для сотрудников бригад, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться компенсация.
 
Завершается разработка функции «тревожная кнопка». При необходимости медики прямо с планшета смогут оперативно вызвать правоохранительные органы на место работы. Эту опцию рассчитывают запустить в ноябре.

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Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных
Врач Мескина: вакцина сохраняет защитные свойства только на один год
28 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/Alernon77

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, почему необходимо делать прививки в сезон простуд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Мескина пояснила, что делать прививку от гриппа необходимо каждый год, так как вакцина сохраняет защитные свойства только на 12 месяцев. 

«Более того, принципиальное значение имеет общее количество прививок. Если человек постоянно прививался на протяжении пяти лет, он будет хорошо защищен от вируса гриппа. А если 10 лет подряд — у него формируется иммунитет против подавляющего большинства вирусов», — приводит слова инфекциониста «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, вакцинация поможет избежать тяжелого хода заболевания, серьезных осложнений и летального исхода. Мескина рассказала, что состав вакцины обновляется каждый год и зависит от активных штаммов.

Инфекционист напомнила, что раз в год вакцинироваться от гриппа необходимо всем, однако под особую категорию обязательной вакцинации попадают дети до пяти лет, подростки, пожилые люди и те, кто работает с людьми.

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#иммунитет
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Врачи МОНИКИ спасли пациента с множеством патологий от потери ноги
28 сентября 2023, 13:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение сосудистой хирургии МОНИКИ был направлен 70-летний пациент после выявления критической ишемии правой ноги.
При ишемии правой ноги наблюдается резкое снижение кровообращения, из-за чего пациент отмечает онемение в стопе и сокращение дистанции безболевой ходьбы до 20-30 метров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
 
В ходе проведённого обследования, врачи установили причину возникновения ишемии ноги, которая заключалась в атеросклерозе и синдроме Лериша.

Заболевание пациента было осложнено тем, что у пациента диагностирован диабет 2 типа и диабетическая ангиопатия, что в совокупности определило высокий риск потери ноги.  
 
Врачи приняли решение о проведении гибридной операции с целью восстановления кровотока, сохранении конечности и снижения количества осложнений. 
«Была выполнена баллонная ангиопластика со стентированием правой наружной подвздошной артерии – проще говоря, пациенту ввели в сосуд специальный баллон, который устанавливается в месте сужения сосуда, он раздувается, тем самым расширяя просвет сосуда изнутри и восстанавливая его проходимость. Также было выполнено бедренно-подколенное шунтирование», — рассказал руководитель отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ Роман Ларьков.  

На сегодняшний день состояние пациента значительно улучшилось, его выписали. Кровоток восстановлен. 

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В Кашире врачи спасли жизнь молодому человеку после отравления алкоголем
28 сентября 2023, 12:50

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил 24-летний мужчина, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.
Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Врачи провели пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.

Каширские врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.

Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни,

На сегодняшний день пациент проходит восстановление.

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Ученый Тхостов объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака
Психолог Тхостов: исход рака зависит от характера человека
28 сентября 2023, 12:38

Фото: iStock/Ridofranz

Ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов рассказал, что эмоциональное состояние человека и его характер могут определить исход рака. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Тхостов отметил, что многое зависит от характера раковых больных. 

«Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше. Просто первые лучше соблюдают рекомендации врача, все процедуры делают вовремя, а вторые перестают бороться», — рассказал ученый «Газете.Ru».

По мнению специалиста, тревога и депрессия у людей приводят к ухудшению здоровья, что может повлечь за собой другие болезни. Тхостов заключил, что психосоматика вносит вклад в развитие любой болезни.

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#люди
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Трихолог Нагайцева рассказала, о каких болезнях предупреждает выпадение волос
Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях
28 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что выпадение волос может быть вызвано гормональными дисфункциями, аутоиммунными заболеваниями или диабетом. Об этом сообщает «Москва 24».
«Метаболический синдром тоже начали сейчас связывать с выпадением волос: ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Также выпадение волос может свидетельствовать об онкологии. Главный звоночек, что происходит что-то не то и пора обратиться к врачу, – нехарактерное для человека уменьшение объема волос», — цитирует трихолога «Москва 24».

Нагайцева пояснила, что на приеме специалист проводит первичную диагностику, после которой назначает необходимые обследования. Трихолог добавила, что у большинства пациентов проблема гораздо глубже, чем просто выпадение волос. По этой причине от нее бесполезно избавляться просто уходовыми средствами.

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Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета
Нутрициолог Владимирова рекомендовала пить смузи для укрепления иммунитета
28 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нутрициолог, консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы по коррекции веса и психологии пищевого поведения в Московском институте психоанализа Елена Владимирова заявила, что для укрепления иммунитета осенью необходимо употреблять больше витаминов и продуктов с бифидо- и лактобактериями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По мнению нутрициолога, бифидо- и лактобактерии содержатся в таких продуктах, как натуральный йогурт без добавок, кефир, сыр, домашний квас и чайный гриб. Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, также положительно влияет на микрофлору кишечника, что в свою очередь, воздействует на иммунитет.

«Смешайте блендером натуральный йогурт с ягодами и фруктами – и будет коктейль в качестве перекуса или топинг для заправки каши, творога. С зеленью и семенами – и получите заправку для основного блюда или салата. Это послужит источником витаминов, минералов, антиоксидантов, поддерживающих здоровье», — приводит слова Владимировой Агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметила, что для улучшения настроения и поддержания иммунитета необходимо питаться регулярно и сбалансированно.

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