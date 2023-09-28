Число привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 1 млн человек

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Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.
«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».
В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.
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