Читатели Reddit дали советы женщине, которая влюбилась в мужчину с микропенисом

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Комментаторы поста выразили сочувствие женщине и предложили открыто обсудить эту проблемную тему с ее мужчиной.
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«Антибиотики используют в животноводстве из-за сильной скученности животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. В итоге появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность. Каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним. А когда нам придётся принимать антибиотики, они могут уже не помочь», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.
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24-летняя женщина, беременная двойней, поступила в больницу с регулярными схватками на сроке 33 недели.
«Пациентка была сразу же направлена в операционную, где мы провели ей кесарево сечение. Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая. », - объяснил заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.
Стоит отметить,что младенцы были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения, потому что родились раньше срока. Сейчас пациентка с детьми уже выписана домой.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Мы запустили комплексную услугу по профилю аллергология-иммунология в клинико-диагностическом центре НИКИ детства. Теперь у юных жителей Подмосковья появилась возможность проходить аллергодиагностику по полису ОМС. В списке исследования на многие возможные аллергены - перхоть домашних животных, различные продукты, пыльца разных растений, пылевые клещи, плесневые грибы и другие», - поделилась заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Марина Малиновская.
Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области
«Традиционно мы видим большой спрос у абитуриентов на получение среднего медицинского образования. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже №1 составил 6 человек на место. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем мы планируем увеличить количество мест до 2800<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Стоит отметить, что с 2017 года количество мест выросло почти в два раза. В настоящий момент в Московском областном медицинском колледже №1 образование получают 9,6 тыс. студентов.
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«ДГЭА обладает сосудорасширяющим свойством, это означает, что он увеличивает кровоток и расширяет кровеносные сосуды. То есть делает то же самое, что и виагра», — рассказала врач.Терапевт дала мужчинам совет — перед приемом таблеток попробовать увеличить физическую активность. Этот способ намного безопаснее, так как не имеет побочных действий, в отличие от «Виагры».
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«Есть такое заболевание — синдром поликистозных яичников, при котором в организме женщины начинает вырабатываться больше андрогенов, то есть мужских половых гормонов», — рассказал Агапкин.
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«Переедание способно привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца», — сказал специалист в ходе беседы с изданием «Москва 24».
«Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — пояснил диетолог.
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«Орган полностью реконструировали с помощью сформированной из желудка трубки, причём данную операцию впервые в Свердловской области провели малотравматичным методом, что значительно сократило срок восстановления пациентки», — рассказали в Минздраве.