Cтоматолог Девоти рассказал об опасности газировки для зубов

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Daily Mail пишет, что употребление газировки может быть вредно для зубов
По словам американского стоматолога Данте Девоти, употребление газировки пагубно скажется на эмали, так и на зубах в целом.
«Газировка — это сладкая кислотная ванна для зубов», —объяснил специалист.
В газированной воде содержится сахар, снижающий водородный показатель и понижающий уровень кислотности. Это способствует неприятному запаху изо рта и образованию кариеса.
Ранее стоматолог Мартынова рассказала, как проблемы с зубами могут сказаться на внутренних органах. Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Газете.Ru», что нарушение положения или отсутствие зубов может быть препятствием для качественного пережевыванию пищи. Может развиться гастрит, заболевания пищеварительного тракта и печени. Также может развиться аллергия.
«Газировка — это сладкая кислотная ванна для зубов», —объяснил специалист.
Ранее стоматолог Мартынова рассказала, как проблемы с зубами могут сказаться на внутренних органах. Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Газете.Ru», что нарушение положения или отсутствие зубов может быть препятствием для качественного пережевыванию пищи. Может развиться гастрит, заболевания пищеварительного тракта и печени. Также может развиться аллергия.
Мария Фирсова