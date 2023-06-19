Daily Mail: Бывшая топ-модель Келли Бенсимон утверждает, что похудела с помощью секса

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55-летняя Бенсимон решила похудеть за месяц до начала нового сезона телешоу и в этом, по ее словам, ей помогают регулярные постельные «упражнения» со своим любимым человеком.
«Я в отличной форме благодаря спорту. И еще я очень много занимаюсь сексом — он для меня как кардио», — отметила американка.Кроме того, она отметила, что похудению способствовало наступление в ее жизни менопаузы. Благодаря тренировкам и диете обхват ее талии уменьшился с 66 сантиметров до 61. Бывшая модель подчеркнула, что здоровое питание и активный образ жизни, включая секс, способны «повернуть время вспять».
Ранее психотерапевт Ян Кернер рассказал, что парам нужно заниматься сексом не реже раза в неделю, дабы сохранить близкие и счастливые отношения в семье.