Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак

Американские учёные из университета Тафтса выяснили, что приём высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при онкологических заболеваниях. Кроме того, их коллеги из университета Цинхуа обнаружили, что бета-каротин повышает вероятность возникновения рака лёгких, пишет Daily Mail.