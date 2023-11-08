Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак

Daily Mail: Учёные выяснили, что приём некоторых витаминов может вызвать рак

Daily Mail: Употребление добавок кальция и бета-каротин может спровоцировать рак
08 ноября 2023, 05:22
Фото: iStock/Yana Tatevosian

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Американские учёные из университета Тафтса выяснили, что приём высоких доз добавок кальция удваивает риск летального исхода при онкологических заболеваниях. Кроме того, их коллеги из университета Цинхуа обнаружили, что бета-каротин повышает вероятность возникновения рака лёгких, пишет Daily Mail.
Принято считать, что бета-каротин положительно влияет на работу мозга, улучшает память и внимание. Однако в результате проведения исследователями анализа 18 научных работ на соответствующую тему, оказалось, что эта пищевая добавка примерно на 16% повышает риск онкологических заболеваний лёгких у курильщиков.

Их коллеги из университета Тафтса в США также изучили связь между увеличением вероятности появления различных видов рака и употреблением пищевых добавок. По словам учёных, приём более 1000 мг добавок кальция ежедневно в два раза увеличивает риск летального исхода при любом типе онкологии.


Профессор диетологии Майк Лин пояснил, что организм человека не способен перерабатывать избыточное количество витаминов.

«Люди эволюционировали, потребляя очень ограниченное количества витаминов из пищи», — отметил специалист.

Потребность организма в различных витаминах может обеспечить сбалансированный рацион, а пищевые добавки не стоит употреблять без назначения врача, заключил Майк Лин.

Читайте также:

Врач Лагутин назвал неожиданный фактор, влияющий на здоровье горла

Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине

Россиянам рассказали, от каких сладостей можно похудеть
#здоровье
#врач
#память
#люди
#витамины
#ученые
Читайте нас в
Врач Лагутин назвал неожиданный фактор, влияющий на здоровье горла
Врач Лагутин заявил о вреде стресса для здоровья горла
07 ноября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин заявил, что стрессы могут пагубно повлиять на здоровье горла и даже привести к осиплости.
«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он также отметил, что на горло оказывают пагубное влияние курение, а иссушающие и холодные напитки, а также слишком кислые, жареные, острые и пряные продукты питания. Эти факторы могут вызвать осиплость, першение и боли в горле.

Кроме того, специалист рекомендовал полоскать горло после каждого приёма пищи для профилактики.

Читайте также:

Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября

Названы самые опасные методы лечения насморка

Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине
#курение
#продукты
#врач
#напитки
#здоровье
Читайте нас в
Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября
07 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/monstArrr_

Директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов заявил, что подъём заболеваемости гриппом ожидается в конце этого месяца.
«Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2», – добавил в беседе с Газета.ру Лиознов.

При этом, он отметил, что пока точно неизвестен сценарий заболеваемости в России. По словам эксперта, если учитывать ситуацию в Южном полушарии, на которое ориентируются учёные, то есть вероятность, что вирусы ОРВИ будут циркулировать как обычно.

Ранее доктор отоларингологии Калсын Гамзатов в условиях увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом предостерёг от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью.

Читайте также:

Названы самые опасные методы лечения насморка

В России от гриппа привились более 52 млн человек

Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
#вирус
#орви
#заболевания
#грипп
#россия
Читайте нас в
Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине
Гастроэнтеролог Вялов: Сильная боль в спине может быть признаком панкреатита
07 ноября 2023, 15:41

Фото: istock / undefined undefined

Сильные боли в спине могут сигнализировать о проявлении панкреатита, из-за которого разрушается поджелудочная железа. Об опасном симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале.
Он рассказал, что во время панкреатита клетки поджелудочной разрушаются и отмирают, из-за чего могут быть болезненные ощущения в области спины. Если болезнь не лечить, то боль перерастет в опоясывающую. 

«Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — разъяснил врач.
Специалист также отметил, что панкреатит опасное заболевание, требующее срочного лечения, так как разрушение поджелудочной может развиваться крайне быстро. Вялов предупрдеил, что злоупотребление алкоголем, сигаретами, а также вредной едой провоцирует запуск процесса разрушения органа. 

Читайте также: 
MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин

Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки

«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

#болезнь
#врач
#youtube
#здоровье
#болезни
Читайте нас в
Россиянам рассказали, от каких сладостей можно похудеть
Нутрициолог Гейман: Похудеть можно от пастилы и мармелада
07 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Olivka888

Нутрициолог Элина Гейман заявила, что к десертам, способствующим похудению,пастилу и мармелад.
Так, постила, во-первых, низкокалорийный продукт. Во-вторых, в ней содержится много пектина, который, в свою очередь, благоприятно влияет на многие процессы в организме человека, в том числе и на его омоложение. 
Ещё в рацион можно включить натуральный мармелад, который богат различными витаминами, а также микро- и макроэлементами. 

«Можно приготовить мармелад самостоятельно на агар-агаре. Это дополнительно будет улучшать микрофлору кишечника и тем самым способствовать снижению веса», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог.

Она добавила, что иногда можно есть и торты с пирожными, но в этом случае предпочтение лучше отдать низкокалорийным десертам без сахара и лактозы.

В качестве перекуса Гейман рекомендовала использовать ягоды, так как они насыщают организм полезными веществами и при этом содержат минимум сахара. 

Также весьма полезным продуктом специалисты называют кукурузу. В ней содержатся витамины А, Е, С и группы В, которые благотворно влияют на состояние нервной системы, зрение и красоту кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, кукуруза способна укреплять сосуды, ускорять метаболизм, нормализовывать обмен веществ, снижать уровень билирубина в крови и т.д.

Читайте также:

Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму

Диетолог назвала полезные свойства холодца

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
 
#витамины
#питание
#здоровье
#врач
Читайте нас в
Ученые выявили негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин
FE: Ученые выяснили, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины
07 ноября 2023, 14:55

Фото: istock / Natalya Trofimchuk

Ученые из Канадского Университета Квебека в Монреале определил, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Endocrinology.

Исследователи установили, что прием противозачаточных препаратов может быть связан с истончением коры мозга, ассоциируемой с подавлением страха.

Ученые проверили данные почти 200 человек возрастом от 23 до 35 лет. В список вошли  женщины, которые принимали комбинированные оральные контрацептивы (КОК) во время исследований, женщины, ранее принимавшие КОК, а также женщины, никогда не принимавшие гормональную контрацепцию. Кроме того, ученые проверили и мужчин.

Выяснилось, что у женщин, которые принимают гормональные препараты, вентромедиальная префронтальная кора была тоньше по сравнению с мужчинами. Данный участок мозга регулирует эмоции, в частности безосновательную тревогу. Отмечается, что данные последствия обратимы, если прекратить принимать препараты. Это подтверждает отсутствие эффектов у женщин, принимающих КОК ранее. Для окончательных выводов необходимо провести более глубокое исследование.

Читайте также: 
MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин

Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки

«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

#ученые
#исследование
#данные
#женщины
#приём
#препараты
#эмоции
Читайте нас в
Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму
Диетолог Мухина не рекомендовала хурму пожилым с диабетом
07 ноября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/gresei

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что хурму не следует есть пожилым людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ.
«При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, так как она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови. Хурма имеет волокнистую структуру, поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Она добавила, что продукт может быть опасен и для тех, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость.

При этом, при отсутствии проблем со здоровьем у пожилых хурма будет очень полезны для здоровья, считает эксперт.

Ранее россиянам не рекомендовали употреблять в пищу крупу, заражённую мошками и насекомыми, даже после её глобальной чистки. Как передаёт utro.ru, такие крупы могут содержать продукты жизнедеятельности вредителей, что может спровоцировать пищевые отравления.

Читайте также:

Диетолог назвала полезные свойства холодца

В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
#продукты
#аллергия
#диетолог
#заболевания
#фрукты
Читайте нас в
Диетолог назвала полезные свойства холодца
Врач-диетолог Павлюк перечислила полезные свойства холодца
07 ноября 2023, 12:55

Фото: iStock/minadezhda

Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» рассказала, что употребление холодца в пищу оказывает положительное действие на здоровье суставов и качество кожи человека.
«Холодец – это усиленный бульон. Он имеет особую структуру и вещества, схожие с теми, которые входят в желатин. Благодаря тому, что бульон очень густой, там есть соотношение некоторых аминокислот, из-за чего холодец держит форму. Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани и положительно влияют на здоровье суставов и кожи человека», - рассказала Павлюк.

Она также отметила, что некоторые люди для лечения суставов используют препараты, которые содержат в себе вещества, похожие на те, которыми богат холодец. Однако, по словам врача, в желудочно-кишечном тракте они распадается на аминокислоты и могут не попасть в суставы.

«Тем не менее, в качестве белковой добавки и увеличения процента важных аминокислот нежирный холодец полезен для человека», - подчеркнула диетолог.

Специалист также уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ следует осторожно относиться к употреблению жирного холодца в пищу.

Читайте также:

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Эксперт назвал опасный признак мастурбации

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
#здоровье
#диетолог
#препараты
#люди
Читайте нас в
Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
07 ноября 2023, 11:27

Фото: iStock/magann

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, какое влияние оказывает магнитная буря на здоровье человека.
Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», насколько доказано влияние магнитной бури на плохое самочувствие, а также привел необходимые рекомендации, которые помогут справиться с недугами в этот период.

«Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе связаны с электричеством», — пояснил доктор.

По его словам, электричество проводится по нашим нервам, за счет него мы думаем, движемся, дышим. Еделев напомнил, что на электричество влияет магнитное поле. 

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — отметил доктор.

Доктор Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

Читайте также:

Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле

«Страшные головные боли»: магнитные бури 2023 и самые опасные дни в ноябре

Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза
#электричество
#здоровье
#нарушение
#человек
#симптомы
#рекомендации
#заболевания
#магнитные бури
Читайте нас в
Подмосковные врачи помогли родить женщине с циррозом печени
07 ноября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с неалкогольным циррозом печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 33-летняя женщина поступила с жалобами с 28 недели беременности на слабость, отеки ног, одышку и быстрое увеличение живота.

При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.

«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением врачей она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе совместно с хирургом  МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского  мы провели пациентке кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2870 г и ростом 48 см. Во время операции из брюшной полости было удалено более 5 литров жидкости, образовавшейся из-за аномального лимфообразования в печени», - 
поделилась ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.

Читайте также:

Быстрые роды приняли в Люберецком роддоме у пациентки с кровотечением

​400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

В Подмосковье врачи спасли мужчину с острой почечной недостаточностью
#подмосковье
#женщина
#лечение
#моники
#женщины
#операции
#свет
#мальчик
#заболевания
Читайте нас в
Достижения.рф