Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта

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«К сожалению, артериальной гипертензией страдают 50-60 процентов людей. Многие даже не знают, что у них такое есть. А те, кто знает, и те, кто обратился к врачу, надеются на русский авось. Но если сначала артериальная гипертензия сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, то со временем большинство пациентов перестают это чувствовать», — сказал Конев.
«Если подобные состояния у человека выявляются или выясняется, что такое есть у его ближайших родственников, то необходимо обратиться к врачу и предпринять профилактические меры, то есть снижать эту повышенную свёртываемость крови», — заметил кардиолог.
Также фактором риска считается развитие бляшек в сосудах. Это главный поражающий элемент атеросклероза. Из-за них сужается просвет сосуда и нарушается кровоток.
«Основная причина образование бляшек – нарушение липидного обмена. Поэтому людям со склонностью к образованию бляшек, нужны диетические мероприятия», — заключил специалист.Врач подчеркнул, что предотвратить развитие инсульта можно, если вовремя обратиться к специалисту.
«Если у вас головные боли в затылочной области, если повышено образование синяков, то нужно обращаться к врачу. Но самостоятельно лечить все это не стоит», — добавил Конев.Читайте также:
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