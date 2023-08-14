Депутат Бессараб объяснила необходимость пособий для родителей о нормах питания детей

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«Такая тревожащая общемировая тенденция действительно существует. Когда родители, поддаваясь каким-то околонаучным течениям, лишают своих детей нормальных развития и питания <…> Должен быть госзаказ на такую деятельность. И ассоциации в этом вопросе. Они должны будут обратиться в соответствующие структуры и ведомства, чтобы добиться рассмотрения реализации таких предложений», — пояснила в беседе с RT Бессараб.
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