Депутат Чернышов предложил платить россиянам за прохождение диспансеризации

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Борис Чернышов считает, что выплаты будут дополнительно стимулировать граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.
«Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является основным приоритетом государственной социальной политики России», — заключил депутат Чернышов.Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 августа частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов в режиме онлайн.
Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.
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