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Депутат Куринный заявил о недопустимости насильственной диспансеризации

01 декабря 2023, 17:53
Фото: istockphoto.com/stefanamer

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о том, что проходить диспансеризацию – право человека, и заставлять его это делать нельзя.
«Это право человека — проходить обследование или нет, а не обязанность. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено. На фоне хорошей разъяснительной кампании, соответствующей работы с компаниями это даст эффект. Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет», — отметил в беседе с Газета.ру Куринный.

Он также выразил мнение о том, что и обязательные прививки также должны быть сделаны только в соответствии с добровольным желанием гражданина.


Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию.

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#прививки
#здоровье
#омс
#право
#диспансеризация
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380 тыс инвалидов получают в Московской области меры поддержки
01 декабря 2023, 17:55

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье проживают более 380 тыс граждан с инвалидностью, 29 тыс из них – дети. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья получаю в регионе различные виды поддержки.
«В Подмосковье ведётся постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области создана целая система социальной поддержки. Это и пособия, и предоставление различных льгот, и персональные помощники. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его физических возможностей, мог реализовывать свои потенциал, чувствовал себя нужным и востребованным», – приводит слова Брынцалова пресс-служба регионального парламента.
Так, ежегодно семьям с детьми-инвалидами, которые учатся в школе, предоставляется выплата в 13 тыс рублей. Эта мера действует для семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Такую выплату в 2023 году получили 4 тыс семей.
 
Ежемесячное пособие в 7,9 тыс рублей назначается одному из родителей ребёнка-инвалида, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, или родитель является одиноким. В текущем году пособие получили 5,7 тыс человек.
 
Компенсацию ОСАГО в 50% могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Эта компенсация коснулась 745 человек.
 
Также в Подмосковье выплаты получают те, кто ухаживает за инвалидами I и II групп. Размер выплаты – 27,9 тыс рублей, её получают 2 тыс жителей.
 
В 2023 году Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 18 тыс рублей на уход за ребёнком-инвалидом, который не может сам себя обслуживать. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Выплату оформили более 600 семей.
 
Предусмотрена выплата на приобретение технических средств реабилитации. В перечень входят такие изделия как медицинская кровать, прикроватный столик, электрический подъемник для ванной, аккумуляторы для кресел-колясок и другие изделия, способные упростить уход за инвалидом.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождены от уплаты транспортного налога. Эта мера касается транспортных средств с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
 
Как напомнили в Мособлдуме, 3 декабря отмечается День инвалида. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#инвалиды
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Врач Нальгиев назвал инъекционную ринопластику одной из опаснейших процедур
01 декабря 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Магомед Нальгиев заявил, что одной из самых опасных пластических операций является инъекционная ринопластика, которая может привести к серьёзным осложнениям.
«Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, так как филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьёзными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами», — объяснил в беседе с Газета.ру Нальгиев.

Поэтому, считает эксперт, нормальной альтернативой такой операции может стать хирургическая ринопластика.

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#врач
#операции
#здоровье
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Терапевт предупредили об опасности длительной икоты
Врач Хухрев: Долгая икота может быть вызвана раздражением блуждающего нерва
01 декабря 2023, 16:52

Фото: istock / nicoletaionescu

Икота, которая беспокоит человека длительное время, может быть симптомом серьезных болезней. Об этом предупредил терапевт Алексей Хухрев в беседе со Sputnik.

Терапевт объяснил, что если икота длится больше 6 часов, она считается упорной и стойкой. Иногда икота может продолжаться неделями и месяцами. Хухрев призвал россиян не игнорировать это, ведь это может спровоцировано раздражением блуждающего нерва.

«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе», — предупредил врач.
Помимо этого, причиной икоты могут быть и другие опасные заболевания, сродни которых астма, аппендицит, опухоль или язва желудка, аневризма аорты,  воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, диабет, инфаркт миокарда и другие. 

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#врач
#опухоль
#инфаркт
#человек
#заболевания
#терапевт
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В Подмосковье открыли приемное отделение онкодиспансера после ремонта
01 декабря 2023, 16:26

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Приемное отделение онкодиспансера открыли после ремонта в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоо
Приемное отделение открыли в рамках нового порядка об оказании онкологической помощи взрослому населению.

«После ремонта приемное отделение соответствует всем требованиям. Есть смотровая комната, зона ожидания для пациентов, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется порядка 150-180 пациентов, » — отметил заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров.

Стоит отметить, что Московский областной онкологический диспансер является лучшим специализированным лечебным учреждением региона, в котором жители могут получить многопрофильную помощь.

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#жители
#диспансер
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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением ВИЧ в Европе
ВОЗ: В Европе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире
01 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Motortion

Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в мире. В то же время, здесь доступны все имеющиеся средства для борьбы с этим опасным заболеванием.
Об этом заявил директор Европейского регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что около 50% заболевших получают поздний диагноз, так как слишком поздно обращаются к специалистам за помощью и их не удается охватить на ранних стадиях. В ряде стран показатели смертности от ВИЧ все еще недопустимо высоки, констатировал чиновник.

Клюге также добавил, что благодаря достижениям медицины люди, у которых обнаружен ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь, получая надлежащее лечение, и не передавать вирус другим. Специалист призвал в наступающем году всех — от политиков до представителей сектора здравоохранения — выступить за принятие соответствующих мер и вовлекать население в программы по защите от ВИЧ.

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#диагноз
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26 новых маммографов установили в Московской области
01 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковных больницах установили 26 новых маммографов за 2 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение» по оснащение медицинских организаций современным тяжелым оборудованием.

«Мы оснащаем наши стационары и поликлиники современной тяжёлой техникой. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики жителям региона. Сегодня новый маммограф заработал в Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы, а всего за 2 года мы оснастили наши медицинские организации 26 маммографами», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что новые аппараты позволяют специалистам выявлять различные заболевания молочных желез на самых ранних стадиях. Также оборудование выдает низкие дозы облучения, что помогает обезопасить пациентов от нежелательных реакций организма на лечение.

Кроме этого, работоспособность современных аппаратов выше, чем у аналогов и получить результаты можно в электронном виде.

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#светлана стригункова
#заболевания
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Диетолог назвал два популярных способа борьбы с похмельем бесполезными
Диетолог Стефан заявил, что кофе и обезболивающие не помогают при похмелье
01 декабря 2023, 14:59

Фото: istock / fizkes

Диетолог Клиффорд Стефан и терапевт Хусейн Ахмад считают, что есть только один надежный способ избежать похмелья. И это полный отказ от спиртного. Но если человек все таки выпил, то последствия пройдут только через время. В беседе с Daily Mail они подвергли критике 2 распространенных метода борьбы с похмельем.

Ахмад заявил, что организму нужно 2-3 дня, что алкоголь полностью вышел из организма. Он отметил, что еда или сытный обед на следующий день не ускорят процесс. 

«Обычно рекомендуют больше закусывать, потому что еда помогает не пьянеть, но вместе с этим она замедляет выведение алкоголя из организма», — рассказал Ахмад. 
По словам терапевта, на вывод алкоголя из кровотока нужно 12 часов. Затем продукты этанола попадают в пищеварительную систему, где продолжают негативное воздействие — убивают полезные бактерии и «кормят» вредоносные.

Стефан отметил, что при похмелье нет смысла пить кофе, ведь он может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации и травмировать поврежденную слизистую оболочку желудка. Он порекомендовал пить воду с лимоном и морской солью. 

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#терапевт
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В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ
01 декабря 2023, 14:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4% за три года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области уделяется особое внимание лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

«В Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние 3 года показатель заболеваемости снизился на 7,4%.Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. Человек, живущий с ВИЧ и своевременно начавший получать антиретровирусную терапию, сохраняет не только качество жизни, но и ее продолжительность <…>», - подчеркнул главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Кроме этого, врач отметил, что каждый ​обязательно должен знать правила,чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией,  а также что делать в случае обнаружения ВИЧ. 

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Доктор Абакумов раскрыл, как лечить атопический дерматит
Доктор Абакумов: Главное – увлажнять кожу
01 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/tylim

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что атопический дерматит лечится, в первую очередь, увлажнением кожи специальными средствами.
«Главное — постоянно увлажнять кожу эмолентами. Это специальная лечебная косметика, которая поддерживает водно-липидный баланс, барьерную функцию и удлиняет периоды ремиссии. Такие бальзамы, гели, мази есть во многих фирмах, мазать ими кожу надо 3-4 раза в день, особенно после воды. Подбираются они под особенности кожи и климатических условий», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.

Он напомнил, что атопический дерматит — воспалительное заболевание, которое характеризуется зудом, шелушением, сухостью и воспалением кожи. Причинами заболевания могут быть генетика, плохой иммунитет, стресс, холод, нарушения функций эпидермального барьера кожи и аллергии. Для точного установления истоков болезни и назначения лечения необходимо обращаться к врачам и сдавать анализы.

Ранее россиянам рекомендовали не добавлять в омлеты молоко. Как пишет utro.ru, специалисты утверждают, что этот продукт не улучшает вкус блюда и не делает его нежнее, а наоборот, уничтожает его консистенцию омлета и нивелирует вкус.

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