Депутат Тумусов раскрыл, во сколько обойдётся обеспечение больных лекарствами бесплатно

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Чтобы обеспечить всех больных россиян лекарствами по рецепту бесплатно, необходимо 500 млрд рублей в год.
Такую цифру в беседе с URA.RU привёл первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Он рассказал, что такой проект просчитывается в Минздраве. По словам парламентария, отечественная промышленность должна производить до 90% всех препаратов. В данный момент половина из них приходится на импортные.
Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что опасения остаться без лекарств из-за усиления контроля за продажей рецептурных препаратов напрасны, для покупателей в том плане ничего не изменится.
Он пояснил, что усиление контроля за продажей рецептурных препаратов с 1 сентября означает, что теперь аптеки будут обязаны отправлять для мониторинга движения лекарственных средств такие сведения о них, как дата, серия и номер. Сейчас препараты отслеживают по специальному индивидуальному коду, который имеется на каждой упаковке.
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Он рассказал, что такой проект просчитывается в Минздраве. По словам парламентария, отечественная промышленность должна производить до 90% всех препаратов. В данный момент половина из них приходится на импортные.
Он пояснил, что усиление контроля за продажей рецептурных препаратов с 1 сентября означает, что теперь аптеки будут обязаны отправлять для мониторинга движения лекарственных средств такие сведения о них, как дата, серия и номер. Сейчас препараты отслеживают по специальному индивидуальному коду, который имеется на каждой упаковке.
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Мария Фирсова