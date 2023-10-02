Депздрав Москвы заявил о доступности вакцинации от ковида в поликлиниках и ГУМе

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Жители столицы могут сделать бесплатную прививку от COVID-19 в городских поликлиниках и ГУМе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМ», — цитирует своего собеседника Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что после отмены статуса пандемии меньшее количество людей желает вакцинироваться.
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