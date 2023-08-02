Дерматолог Богатова назвала ошибки в домашнем уходе за кожей

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Елена Богатова советует не использовать для ухода за кожей агрессивные средства, например, скрабы и тоники.
Данные средства могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Нужно использовать мягкие очищающие средства, которые соответствуют типу кожи. Дерматолог рекомендует женщинам регулярно наносить солнцезащитный крем и в пасмурные дни.
Также Елена Богатова рассказала «Ленте. Ру», что женщины неправильно используют увлажняющие средства, которые необходимо наносить на очищенную и влажную кожу, а не на сухую.
Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению. Например, недосып. Ведь сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.
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Также Елена Богатова рассказала «Ленте. Ру», что женщины неправильно используют увлажняющие средства, которые необходимо наносить на очищенную и влажную кожу, а не на сухую.
«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это повреждает её структуру, приводит к образованию морщин и потере упругости», — утверждает Елена Богатова.Также неправильное питание, нехватка витаминов, минералов и воды негативно влияют на состояние кожи.
Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению. Например, недосып. Ведь сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.
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Мария Фирсова