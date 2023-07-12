Дерматолог Егорова: «Сухая обезвоженная кожа является фактором для появления морщин»

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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова заявила, что появлению морщин способствуют сухость и обезвоженность кожи, солнце, а также избыточная мимика.
«Стараемся ограничивать мимические движения. Если этого не получается, используем ботулотоксин. Увлажняющие питательные крема используем и также активно пользуемся биоревитализацией, мезотерапией — такими средствами, которые предотвращают появление морщин и способствуют лучшему состоянию кожи», — рекомендовала в беседе с Pravda.Ru Егорова.
Для поддержания здоровья и эластичности кожи, по словам эксперта, также надо вести здоровый образ жизни, высыпаться и придерживаться правильного водного режима. Кроме того, полезно регулярно посещать своего косметолога.
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