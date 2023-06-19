Дерматолог Филева назвала простые способы снизить риск появления растяжек на коже

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Врач-дерматолог Филева: Минимизировать риск появления растяжек можно с помощью питания
Многие стремятся избавиться от растяжек, так как они выделяются на коже, но при это не вредят здоровью. Однако дерматовенеролог Александра Филева заявила, что это невозможно, пишет «Газета.ru».
Специалист пояснила, что растяжки появляются из-за нарушения синтеза эластина и коллагена в коже. Кожа на фоне нехватки белков становится тонкой и хрупкой, а возникшая полость заполняется соединительной тканью.
Филева добавила, что домашние процедуры могут улучшить общее состояние кожи, но не принесут эффекта. Прежде всего, растяжки — это результат гормонального дисбаланса, отметила дерматовенеролог.
Однако можно снизить риск возникновения растяжек. Филева рассказала, что для этого нужно включить в рацион продукты с достаточным уровнем витаминов, способствующих выработке коллагена, — А, С и Е. Кроме того, необходимо снизить количество сахара, так как он тормозит выработку белка. И не стоит забывать об увлажнении кожи как снаружи, так и изнутри — то есть использовать крема и пить достаточно воды, заключила врач.
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Специалист пояснила, что растяжки появляются из-за нарушения синтеза эластина и коллагена в коже. Кожа на фоне нехватки белков становится тонкой и хрупкой, а возникшая полость заполняется соединительной тканью.
«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние», — цитирует издание слова собеседницы.
Филева добавила, что домашние процедуры могут улучшить общее состояние кожи, но не принесут эффекта. Прежде всего, растяжки — это результат гормонального дисбаланса, отметила дерматовенеролог.
Однако можно снизить риск возникновения растяжек. Филева рассказала, что для этого нужно включить в рацион продукты с достаточным уровнем витаминов, способствующих выработке коллагена, — А, С и Е. Кроме того, необходимо снизить количество сахара, так как он тормозит выработку белка. И не стоит забывать об увлажнении кожи как снаружи, так и изнутри — то есть использовать крема и пить достаточно воды, заключила врач.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал о новой беде, которую принес в Россию COVID-19. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян