Дерматолог Гаевская: Остановить выпадение волос можно витамотерапией

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Врач-дерматолог, косметолог Лидия Гаевская заявила, что с выпадением волос можно справиться с помощью витаминотерапией.
При этом, эксперт напомнила, что важно знать причину выпадения волос. Так, волосы могут начать интенсивно выпадать из-за стресса, перенесённых ОРВИ и других заболеваний.
Кроме этих причин, существуют различного рода хронические заболевания, из-за которых можно наблюдать подобное явление.
По словам эксперта, волосы человека выпадают и по естественным природным причинам: весной и осенью начинается активное выпадение, а после – самостоятельное восстановление.
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«У кожи и у придатков кожи есть клеточный цикл — три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, причина была 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, наркоз, какое-то перенесенное заболевание. После коронавируса до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — отметила в беседе с Pravda.Ru Гаевская.
По словам эксперта, волосы человека выпадают и по естественным природным причинам: весной и осенью начинается активное выпадение, а после – самостоятельное восстановление.
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