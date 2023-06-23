Дерматолог Галлямова рассказала, кому нельзя загорать

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Дерматолог Галлямова рекомендует россиянам после 45 лет отказаться от загара
«Лента. Ру» пишет, что доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендует людям после 45-50 лет отказаться от загара: «защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний».
Отказаться от загара следует людям такими заболеваниями, как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит.
Также принятие солнечных ванн следует исключить тем, у кого обнаружен диспластический невус, и тем, у кого более 100 родинок на теле.
Людям со светлыми волосами, глазами и кожей также противопоказан загар.
Ранее россиянам рассказали, сколько времени нужно проводить на солнце. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова заявила, что наиболее безопасным временем пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день.
Отказаться от загара следует людям такими заболеваниями, как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит.
Людям со светлыми волосами, глазами и кожей также противопоказан загар.
Ранее россиянам рассказали, сколько времени нужно проводить на солнце. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова заявила, что наиболее безопасным временем пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день.
Мария Фирсова