Дерматолог Мухина: Переизбыток витамина D может ударить по почкам и сердцу

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Лучше всего, по ее словам, следить за балансом витамина с помощью питания, употребляя такие продукты, как треска, скумбрия, яичный желток или сливочное масло
О том, что недостаток витамина D (и так не очень частого гостя в наших широтах) приводит к различным заболеваниям, знает почти каждый россиянин. А вот о вредности его переизбытка, или гипервитаминизации — говорит очень малое количество врачей. Дерматолог и косметолог Марият Мухина рассказала об этом явлении «Комсомольской правде».
По ее словам, чрезмерное содержание витамина D в организме человека может вести к кальцинозу сердечной аорты, и потенциально — к ее разрыву. Симптомами этого заболевания могут являться жажда, рвота, обезвоживание, запоры, нарушения сна, боли в суставах. Кроме этого, гипервитаминизация витамином D рискует сильно ударить по почкам и гормональной системе человека — как следствие, нередки случаи пиелонефрита.
Лучше всего следить, по словам Мухиной, за содержанием витамина D c помощью диеты и правильного питания. Улучшить ситуацию с его наличием в организме можно с помощью таких продуктов, как треска, скумбрия, сливочное масло или яичный желток.
Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что последствия передозировки витамина D у беременных и кормящих матерей вызывают уродства плода и болезни костей у новорожденных.
По ее словам, чрезмерное содержание витамина D в организме человека может вести к кальцинозу сердечной аорты, и потенциально — к ее разрыву. Симптомами этого заболевания могут являться жажда, рвота, обезвоживание, запоры, нарушения сна, боли в суставах. Кроме этого, гипервитаминизация витамином D рискует сильно ударить по почкам и гормональной системе человека — как следствие, нередки случаи пиелонефрита.
Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что последствия передозировки витамина D у беременных и кормящих матерей вызывают уродства плода и болезни костей у новорожденных.
Артем Путинцев