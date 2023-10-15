Дерматолог Пассерон назвал опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу

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Появление раздражений на коже, бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может сигнализировать о раке кожи.
Об этом рассказ французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон, пишет Daily Mail.
Меланомы выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. При этом рак без меланомы обнаружить сложнее.
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Меланомы выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. При этом рак без меланомы обнаружить сложнее.
«Он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно», — предупреждает Тьерри Пассерон.Вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, но распространенность данного заболевания гораздо выше. Но эта разновидность рака с малой вероятностью распространяется на другие части тела и поддается лечению.
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Мария Фирсова