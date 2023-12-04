Дерматолог Рудыка рекомендовала есть авокадо для здоровой кожи

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Дерматолог, косметолог, лазеролог, член объединения специалистов в эстетической медицине Наталья Рудыка заявила, что для здоровья и красоты кожи полезно употреблять авокадо.
Кроме этого, она отметила пользу для кожи орехов, зелени и растительных масел.
Специалист отметила, что для здоровья кожи в рационе должны присутствовать в достаточном количестве белки, жиры и углеводы. Кроме этого, весьма полезно есть рыбу: сельдь, скумбрию, красную жирную рыбу.
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«Авокадо должен быть каждый день на столе. Конечно, это орехи, семечки, зелень и белки. Я не говорю про жирное мясо, но оно тоже должно быть обязательно в рационе, после 40 хотя бы 2 раза в неделю. А так стараться всё равно — либо это курица, либо это индейка, либо это рыба», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Рудыка.
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Мелисса Тимофеева