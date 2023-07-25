Дерматолог Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ

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Мэри Стивенсон рассказала, что многие совершают ошибку, намыливая тело целиком.
«На самом деле мыть мылом или гелем для душа нужно только подмышки, пах и ноги. Это те места, в которых действительно появляется неприятный запах», —объяснила дерматолог Стивенсон.Также врач предупредила, что мыло стирает слой натуральных масел на теле, из-за чего разрушается защитный барьер.
«Обращайте внимание на средства для детей: они созданы для чувствительной кожи», — такой совет в заключении дала Мэри Стивенсон.
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