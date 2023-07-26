Дерматолог Зубрицки советует пользоваться антивозрастными средствами с 20 лет

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Дерматолог Линдси Зубрицки на своей странице в TikTok рассказала, что многие не начинают вовремя пользоваться антивозрастными косметическими средствами.
По мнению Линдси Зубрицки, антивозрастной уход необходимо начинать с 20 лет.
Также Зубрицки призывает не наносить увлажняющий крем и гиалуронновую кислоту на сухую кожу. Дерматолог рекомендует не пренебрегать уходом за шеей и областью декольте, которые постоянно подвергаются ультрафиолетовому излучению, провоцирующему появление морщин.
Также нельзя забывать о тщательном очищении кожи в течение дня. Специалист рекомендует всегда носить с собой матирующие салфетки, а во время умывания массировать лицо больше 30 секунд. Чистить зубы рекомендуется до умывания.
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«Вы должны убедиться, что начинаете использовать SPF и ретинол в этом возрасте», — советует дерматолог.
Также нельзя забывать о тщательном очищении кожи в течение дня. Специалист рекомендует всегда носить с собой матирующие салфетки, а во время умывания массировать лицо больше 30 секунд. Чистить зубы рекомендуется до умывания.
«Когда вы чистите зубы, вы оставляете на коже слюну, зубную пасту и бактерии. Это может привести к прыщам или периоральному дерматиту», — предупредила Линдси Зубрицки.Читайте также:
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Мария Фирсова