Дерматолог Зубрицки советует пользоваться антивозрастными средствами с 20 лет

В Московской области в три раза увеличилась доля малоинвазивных хирургических вмешательств, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Такие операции выполняют через небольшие проколы. Они имеют такие преимущества по сравнению с полостными, как более короткий период нахождения в стационаре и быстрая реабилитация.