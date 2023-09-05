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Дерматовенеролог Сирмайс заявила о пользе мочевины для здоровья кожи

05 сентября 2023, 13:54
Фото: istockphoto.com/insta_photos

Фото: istockphoto.com/insta_photos

Врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог Наталия Сирмайс заявила, что мочевина способствует удерживанию влаги кожи, её разглаживанию и отшелушиванию.
Этот компонент применяют при таких заболеваниях кожи, как псориаз, экзема, атопия, ихтиоз и т.д.

Специалист рекомендовала при выборе средства для ухода за кожей, содержащим мочевину, ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие.


«Мочевина после вскрытия, особенно при большом проценте содержания, может кристаллизоваться и ощущаться как песок на пальцах. Это не значит, что средство испорчено, просто стоит плотнее его закрывать», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Кроме того, по её словам, надо выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.

До этого врач Владислав Шафалинов заявил о возможном негативном последствии прививок в раннем детском возрасте. В частности, он отметил, что некоторые медицинские исследования указывают на связь ранней вакцинации и развитием аутизма у детей.

«Такие исследования есть, их никуда не выкинешь. Поэтому можно спорить, дискутировать, но факты есть факты», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.

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#врач
#здоровье
#кожа
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Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката
05 сентября 2023, 13:20

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи прооперировали подростка со стержневым дистракционным аппаратом на ноге, упавшего с электросамоката в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице.
16-летний подросток обратился в областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после падения с электросамоката, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОДКТОБ ранее юноше был установлен стержневой дистракционный аппарат, который ему установили после давней травмы. 
«5 лет назад наш пациент получил травму, вследствие которой произошло закрытие одной из зон роста бедренной кости и сформировалось укорочение одной из нижних конечностей на 6 см. В апреле этого года специалисты нашей больницы выполнили наложение стержневого дистракционного аппарата и остеотомию бедренной кости, то есть мы пересекли кость и при помощи специального аппарата постепенно сформировали в промежутке костный регенерат для удлинения конечности», — прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Травма, полученная при падении с электросамаката, заставила пациента обратиться к врачам за помощью снова, в связи с тем, что лечение с помощью стержневого дистракционного аппарата нарушилось.

С помощью хирургического вмешательства врачи провели демонтаж стержневого дистракционного аппарата, который ​деформировался после падения. Также, пациенту наложили гипс для полного восстановления кости. 

​Ведомство сообщает, что на сегодняшний день состояние пациента улучшилось, его выписали для прохождения дальнейшей реабилитации. 

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#специалисты
#заболевания
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Врачи заявили о возможной опасности штаммов вирусов гриппа
05 сентября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности штаммов гриппа, которые будут сопровождаться более тяжёлым течением и большим количеством времени на восстановление.
Так, под штаммами подразумеваются такие, как грипп А (H1N1) или свиной грипп, грипп A (H3N2) или гонконгский грипп, вирус гриппа группы B-Victoria и вирус гриппа группы B-Yamagata.

Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», среди симптомов заболевания врачи называют высокую температуру, общую интоксикацию, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа. При этом, наиболее опасным осложнением штаммов гриппа является пневмония.

Во избежание последствий заболевания людям рекомендовали вакцинироваться. Поставить прививку от гриппа лучше в сентябре.

Кроме вакцинации стоит соблюдать все меры предосторожности, а также соблюдать гигиену.

До этого сообщалось, что за прошедшую неделю в Москве были госпитализированы 434 человека с коронавирусом.

«За неделю (28 августа по 3 сентября) госпитализированы 434 человека, выздоровели – 1 тыс. 386», – приводит АГН «Москва» данные портала стопкоронавирус.рф.

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#заболевания
#здоровье
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Нарколог Шуров развеял миф о пользе рассола и БАДов при похмелье
Нарколог Шуров: БАДы и рассол не помогут от похмелья
05 сентября 2023, 04:43

Фото: iStock/fizkes

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что народные средства и БАДы не помогут избавиться от похмелья. Об этом пишет Газета.ru.
По словам специалиста, похмелье — это отравление организма. В таких случаях принято пить рассол или сок, так как они содержат витамины, облегчающие задачу печени.

Однако чудесных способов от похмелья не существует, и чем больше человек выпьет, тем дольше он будет страдать, пока из организма не выйдут все продукты употребления алкоголя, добавил Шуров. При этом БАДы также неэффективны при похмелье, подчеркнул врач.

«Я могу на коленке такой БАД собрать и написать, что он лечит от всего и облегчает похмелье. Это всё не работает. Если ты выпил много, ты будешь страдать. Можешь мешок БАД купить, можешь два — страдания тебе гарантированы. Пока не будет выведен яд из организма, ты будешь мучиться. Точка», — цитирует издание слова Василия Шурова.

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#отравление
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#врач
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#человек
#витамины
#алкоголь
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Express: Очистить кровь помогут три простых продукта на завтрак
05 сентября 2023, 03:20

Фото: iStock/Arx0nt

Большинство врачей сходятся во мнение, что не стоит пропускать завтрак. Важные процессы в организме, обеспечивающие человека энергией на целый день, запускает именно первый прием пищи, пишет Express.
В публикации говорится, что людям с повышенным холестерином лучше отказаться от таких завтраков, как бутерброды со сливочным маслом и сыром, яичница с беконом и других жирных мясных вариантов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на авокадо, овес и фасоль, так как они помогают очищать кровь от лишнего холестерина. Каша в свою очередь обеспечивает организм пищевыми волокнами, препятствующими всасыванию в кровоток холестерина, и помогает снизить уровень липопротеинов.

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#кровь
#специалисты
#диета
#еда
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Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже
Онищенко: «Заболеваемость будет ниже, если мы привьемся»
04 сентября 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/scyther5

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от гриппа для того, чтобы снизить уровень заболеваемости этой осенью.
«Заболеваемость будет ниже, если мы привьемся от гриппа, если те, кому положено, ответственно отнесутся к ревакцинациям от коронавируса. И, конечно же, всё зависит от соблюдения профилактических противоэпидемических мероприятий, которые везде одинаковые», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он добавил, что важно поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, при  необходимости носить маски, а также соблюдать меры по прерыванию заражения заболеванием в коллективах и т.д.

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#здравоохранение
#грипп
#вакцинация
#заболевания
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Назван идеальный письменный стол для школьника
Врач Григорьева посоветовала выбирать письменный стол размером не менее метра
04 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева заявила, что для сохранения здоровой осанки школьника письменный стол для него должен быть не менее метра в длину.
Кроме этого, столешница должна быть с наклоном.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть минимум метр в длину, с достаточным пространством для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением, а ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Григорьева.

Врач пояснила, что правильный наклон столешницы поможет снизить нагрузку на позвоночник.

А врач-педиатр Татьяна Кашкина говорила, что вес школьного ранца вместе с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника. Масса рюкзака для первоклашек не должен превышать 1,5 кг.

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#мебель
#рекомендации
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Россиянам рассказали, как облегчить состояние при гриппе
Врач Чиркова рекомендовала пить больше жидкости и принимать витамин C
04 сентября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила, что для того, чтобы облегчить состояние при гриппе, важно принимать больше жидкости и употреблять витамин C.
«Ни в коем случае не пытайтесь переносить грипп «на ногах». Пейте много теплой жидкости — чая, морсов, отвара шиповника, имбиро-лимонного напитка», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Она добавила, что при заболевании важно много спать и выполнять все рекомендации медиков. Специалист напомнила, что не маловажную роль играет вакцинация.

До этого сообщалось, что пройти вакцинацию от гриппа в Московской области с 1 сентября можно в мобильных комплексах. Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

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#врач
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Россиянам рассказали, как лечить метаболический синдром
Врач Лунёва рекомендовала изменить образ жизни
04 сентября 2023, 16:59

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Врач-эндокринолог Анастасия Лунева заявила, что лечить метаболический синдром можно с помощью изменения образа жизни.
Она уточнила, что необходимо увеличить физическую активность, нормализовать питание, отказаться от вредных привычек, в частности, от курения.

«Если этих мер оказывается недостаточно, то врач может назначить дополнительно медикаментозные препараты, которые помогут снизить вес, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень сахара, липидов и мочевой кислоты в крови», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лунёва.

Она напомнила, что метаболический синдром – это комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Способствуют ему малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение. Также к недугу может быть и генетическая предрасположенность.

Симптомами метаболического синдрома являются одышка, общая слабость, потемнение кожных складок и локтей, храп во сне, повышение артериального давления и так далее. Одним из самых серьёзных последствий заболевания является сахарных диабет.

До этого доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов заявил, что младенцам до года жизни не нужны прививки, которые, в частности, ставят в роддомах.

«Во-первых, они небезопасны. Во-вторых, у ребёнка свой собственный иммунитет вырабатывается только к году», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

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#курение
#врач
#питание
#заболевания
#здоровье
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Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса
04 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные из Сучжоуского университета (Китай) выяснили, что кратковременное голодание благотворно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов), а также их способность бороться с инфекционными патогенами, среди которых коронавирус.
Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity & Aging.
 
31 доброволец 6 дней голодали. Они пили только воду. После чего постепенно за 6 дней переходили на привычное питание. Исследователи брали несколько образцов крови у участников: в самом начале эксперимента, середине и финале.  
 
Анализ крови показал значительные различия в содержании эритроцитов на этапах голодания и обычного питания. К шестому дню голода активировались пути, которые связаны с иммунным ответом, многие из которых были сохранны в течение следующих 6 дней.
 
Выяснилось, что значительная часть усиленного иммунного ответа связана с системой комплемента, жизненно важной для зрелых красных кровяных телец. Эти данные говорят о том, что голодание активирует систему и усиливает иммунную функцию эритроцитов.
 
Таким образом после голодания эритроциты оказываются подготовлены к борьбе с SARS-CoV-2.

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#коронавирус
#иммунинитет
#здоровье
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