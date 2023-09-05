Дерматовенеролог Сирмайс заявила о пользе мочевины для здоровья кожи

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Врач-дерматовенеролог, миколог, дерматоонколог Наталия Сирмайс заявила, что мочевина способствует удерживанию влаги кожи, её разглаживанию и отшелушиванию.
Этот компонент применяют при таких заболеваниях кожи, как псориаз, экзема, атопия, ихтиоз и т.д.
Специалист рекомендовала при выборе средства для ухода за кожей, содержащим мочевину, ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие.
Кроме того, по её словам, надо выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.
До этого врач Владислав Шафалинов заявил о возможном негативном последствии прививок в раннем детском возрасте. В частности, он отметил, что некоторые медицинские исследования указывают на связь ранней вакцинации и развитием аутизма у детей.
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Специалист рекомендовала при выборе средства для ухода за кожей, содержащим мочевину, ориентироваться не только на зону нанесения, но и на желаемое действие.
«Мочевина после вскрытия, особенно при большом проценте содержания, может кристаллизоваться и ощущаться как песок на пальцах. Это не значит, что средство испорчено, просто стоит плотнее его закрывать», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Кроме того, по её словам, надо выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и индивидуальных предпочтений.
До этого врач Владислав Шафалинов заявил о возможном негативном последствии прививок в раннем детском возрасте. В частности, он отметил, что некоторые медицинские исследования указывают на связь ранней вакцинации и развитием аутизма у детей.
«Такие исследования есть, их никуда не выкинешь. Поэтому можно спорить, дискутировать, но факты есть факты», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.
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Мелисса Тимофеева