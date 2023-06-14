Дети из областного хосписа побывали в Московском зоопарке

Фото: Минздрав МО
Для них устроили лекцию и общение с животными
Подопечные детского областного хосписа побывали на экскурсии в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Увлекательную программу для ребят провела лектор и экскурсовод зоопарка Наталья Рубенштейн.
Они также поздоровались с легендарным жирафом Самсоном Гамлетовичем, который считается живым талисманом зоопарка. Недавно ему исполнилось 25 лет.
Затем экскурсанты посетили павильон ластоногих, где через иллюминатор увидели сивучей, морских котиков и моржей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковный регистр паллиативных пациентов внесены более 500 детей.
«Дети не только услышали занимательные истории из жизни зверей, но и смогли сами пообщаться с ними. После посещения образовательного центра зоопарка группа совершила прогулку по территории. Ребята увидели панду, грифона, ламу, овцебыка, фламинго, уток и других обитателей», – говорится в сообщении.
Затем экскурсанты посетили павильон ластоногих, где через иллюминатор увидели сивучей, морских котиков и моржей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковный регистр паллиативных пациентов внесены более 500 детей.
Лора Луганская