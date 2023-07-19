Детские хирурги МОНИКИ спасли детей с тяжелым осложнением болезни легких

Абрикосы содержат много витаминов и минеральных веществ, в числе которых калий и магний. Последние крайне необходимы для сердечно-сосудистой системы элементы, которые помогают эффективно работать сердечной мышце. Об этом рассказала кардиолог и диетолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik.