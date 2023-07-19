Детские хирурги МОНИКИ спасли детей с тяжелым осложнением болезни легких

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В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступили двое детей – брат и сестра - 5 и 6 лет с диагностированной ранее бактериальной деструкцией лёгких.
Бактериальная деструкция лёгких может развиться в организме на фоне вирусно-бактериальных инфекций, таких как ОРВИ или пневмония. Патология приводит к некрозу, гнойному расплавлению легочной ткани и разным другим осложнениям. Несвоевременное лечение приведет больных к летальному исходу.
Сестра мальчика поступила в МОНИКИ с обильным скоплением гноя в плевральной полости, что привело к изменениям легочной ткани.
Маленьким пациентам была необходима антибактериальная и дезинтоксикационная терапия.
Врачи проводили детям ингаляции кислорода для эффективного лечения.
На сегодняшний день маленькие пациенты чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы.
Минздрав не рекомендует заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощь.
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«Мальчик поступил с клинико-рентгенологическими признаками абсцесса легкого — очагом скопления гноя в легком. Мы выполнили бронхоскопию для санации абсцесса, а вторым этапом под ультразвуковым контролем провели его дренирование, то есть установили дренаж в месте скопления гноя для его оттока. В дальнейшем он был удален», — рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.
Маленьким пациентам была необходима антибактериальная и дезинтоксикационная терапия.
Врачи проводили детям ингаляции кислорода для эффективного лечения.
На сегодняшний день маленькие пациенты чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы.
Минздрав не рекомендует заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощь.
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Алиса Сергиенко