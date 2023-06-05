Детский хирург МОНИКИ награждён дипломом Всероссийской научно-практической конференции

Фото: Фотобанк МО
Владислав Дурягин выступил с докладом об инновационном лечении килевидной деформации грудной клетки у детей
Детский хирург МОНИКИ Владислав Дурягин выступил с докладом на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Детская хирургия – вчера, сегодня, завтра» к 100-летию со дня рождения академика Ю.Ф. Исакова. Мероприятие проходило на базе «НМИЦ здоровья детей», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Темой доклада Дурягина стали «Результаты применения динамической компрессионной системы при лечении килевидной деформации грудной клетки у детей». Такая патология занимает второе место среди всех врождённых деформаций.
С 2018 года врачи МОНИКИ применили динамическую компрессионную систему у 47 детей. Возраст начала лечения составлял в среднем 13 лет, а срок лечения – около 18 месяцев. На основании проведённой работы был сделан вывод, что при лечении КДГК с костальным типом следует отдавать предпочтение динамической компрессионной системе.
По итогам конференции Дурягина наградили дипломом III степени за лучшую научную работу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты.
Темой доклада Дурягина стали «Результаты применения динамической компрессионной системы при лечении килевидной деформации грудной клетки у детей». Такая патология занимает второе место среди всех врождённых деформаций.
По итогам конференции Дурягина наградили дипломом III степени за лучшую научную работу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты.
Лора Луганская