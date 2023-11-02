25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться

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25-летняя блогерша с никнеймом @jenhezza вколола ботокс и теперь не способна улыбаться.
Об этом она рассказала в аккаунте TikTok, который насчитывает 75,7 тысячи подписчиков. По словам девушки, она решила избавиться от морщин. Ей хотелось сделать лицо более подтянутым. Результат после первых двух сеансов у косметолога ей нравился. Заломы на лбу исчезли. Но потом случилось непредвиденное, пишет Лента. Ру.
Один из подписчиков высказал мнение, что девушке повредили жевательную мышцу, когда вводили препарат. Другая подписчица уверила, что лицо восстановится.
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«Когда я улыбаюсь, мой рот больше не поднимается, я едва могу его открыть», — посетовала Джении.
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Мария Фирсова