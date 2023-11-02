25-летняя девушка вколола ботокс и теперь не может улыбаться

Осенью у многих ухудшается настроение, всплывают депрессивные эпизоды, нападает долгая грусть. Однако как правило, в этом виновато не время года. А неправильный режим работы и отдыха, перепады давления и установки в голове, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».