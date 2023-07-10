Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак

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Фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
Об этом рассказали врач Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич изданию Newsweek.
По данным экспертов, вредные химические соединения оказываются в еде через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы она была водонепроницаемой и жироотталкивающей.
Составы с ПФАВ часто наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, и на упаковку некоторых мучных изделий и блюд, продающихся навынос.
Раковые клетки способны возникнуть также из-за нехватки клетчатки.
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По данным экспертов, вредные химические соединения оказываются в еде через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы она была водонепроницаемой и жироотталкивающей.
Раковые клетки способны возникнуть также из-за нехватки клетчатки.
«Люди, которые часто едят мясо, обычно употребляют мало клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе и подвергают организм воздействию, вызывающему онкологические заболевания», — рассказала Дженн Симмонс.
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Мария Фирсова