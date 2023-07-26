Диарея путешественников: какие инфекции обитают в Чёрном море и как обезопасить себя на отдыхе

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«Возникает опасность подцепить кишечную инфекцию, как бактериальную, так и вирусную. Там можно найти брюшной тиф, сальмонеллы, дизентерию и ряд крайне скверно протекающих вирусных энтероколитов (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки, — Прим. ред.). Первое, что нужно делать после ухода с пляжа – немедленно смыть с себя остатки морской воды. Желательно с антибактериальным мылом», — сказал Александр Эдигер.
«Так как мы пьём воду и едим продукты, отличающиеся от тех, к которым мы привыкли, – начинается нарушение функций желудочно-кишечного тракта, что во всех справочниках называют диареей путешественников. Если она протекает из-за смены питания, то это даже хорошо. Плохая новость: под неё могут быть замаскированы и серьёзные кишечные инфекции, которые мы назвали. Чтобы этого избежать, нужно быть невероятно осторожным в выборе еды. Уличная еда, еда из сомнительных источников, кафе и ресторанов – это всё должно быть исключено. То же самое и с водой. Мы должны быть уверены, что она безопасная: это либо бутилированная, либо кипячёная вода», — добавил доктор.В заключение Александр Эдигер предупредил ещё об одной опасности, которая касается любителей экзотических блюд и напитков. По его словам, из стран, лежащих в экваториальных и субэкваториальных поясах есть риск привести кишечных паразитов и редкие бактериальные инфекции, от которых будет тяжело избавиться.
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