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Диарея путешественников: какие инфекции обитают в Чёрном море и как обезопасить себя на отдыхе

Доктор Эдигер рассказал о мерах предосторожности из-за инфекций на Чёрном море
26 июля 2023, 11:41

Фото: IStock/ognianm

В сезон отпусков многие россияне отправились на черноморское побережье. Однако отдых может омрачиться инфекционными заболеваниями. Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал «Радио 1», какие правила нужно соблюдать на море, чтобы не подхватить вирус.
По словам специалиста, морская вода по ионному составу похожа на плазму человеческой крови, поэтому бактериальные инфекции не должны там развиваться. Однако различные бациллы попадают в Чёрное моря из-за большого количества сточных вод.
«Возникает опасность подцепить кишечную инфекцию, как бактериальную, так и вирусную. Там можно найти брюшной тиф, сальмонеллы, дизентерию и ряд крайне скверно протекающих вирусных энтероколитов (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки, — Прим. ред.). Первое, что нужно делать после ухода с пляжа – немедленно смыть с себя остатки морской воды. Желательно с антибактериальным мылом», — сказал Александр Эдигер.

Также, по словам специалиста, из-за постоянного солнечного воздействия человек впадает в ситуацию временного иммунодефицита. Организм ослабевает и не может защищаться на 100%. В этот период важно питаться в проверенных местах и пить только качественную воду.
«Так как мы пьём воду и едим продукты, отличающиеся от тех, к которым мы привыкли, – начинается нарушение функций желудочно-кишечного тракта, что во всех справочниках называют диареей путешественников. Если она протекает из-за смены питания, то это даже хорошо. Плохая новость: под неё могут быть замаскированы и серьёзные кишечные инфекции, которые мы назвали. Чтобы этого избежать, нужно быть невероятно осторожным в выборе еды. Уличная еда, еда из сомнительных источников, кафе и ресторанов – это всё должно быть исключено. То же самое и с водой. Мы должны быть уверены, что она безопасная: это либо бутилированная, либо кипячёная вода», — добавил доктор.
В заключение Александр Эдигер предупредил ещё об одной опасности, которая касается любителей экзотических блюд и напитков. По его словам, из стран, лежащих в экваториальных и субэкваториальных поясах есть риск привести кишечных паразитов и редкие бактериальные инфекции, от которых будет тяжело избавиться.

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#море
#инфекция
#Александр Эдигер
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Диетолог Соломатина назвала частые ошибки, которые люди допускают при употреблении кофе
26 июля 2023, 11:45

Фото: iStock/Elena Pavlova

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление кофе натощак или на фоне недостатка сна, отказ от воды после кофе — главные ошибки его любителей. Об этом сообщает Москва 24.
«Кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя», — цитирует Соломатину Москва 24.

Диетолог отметила, что когда человек не высыпается, то у него повышается гормон стресса. Кофе своими свойствами усиливает тревожность человека.

Соломатина подчеркнула, что если не пить воду после употребления кофе, то вместо бодрости может наступить усталость и спутанность сознания. 

Напомним, ранее в Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики. Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина. 

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#кофе
#диетолог
#здоровье
#сон
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В Подмосковье от ВИЧ-инфицированных родителей с начала года родились 200 здоровых детей
26 июля 2023, 10:35

Минздрав МО

В Московской области в 2023 году от ВИЧ-инфицированных матерей родились 200 здоровых детей. Об этом сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. Он подчеркнул, что у каждой жительницы региона с ВИЧ есть возможность родить здорового ребёнка.
«Если будущая мама знает о своём ВИЧ-статусе и наблюдается в нашем центре, специалисты помогут ей спланировать беременность. Если же женщина узнала о ВИЧ-инфекции уже после наступления беременности, важно как можно скорее обратиться в Центр СПИД», – отметил Пронин. 
Он пояснил, что своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье матери и малышу. Всё лечение предоставляется бесплатно.
 
Для обследования на ВИЧ следует обратиться в поликлинику по месту жительства, кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.
 
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#Минздрав МО
#СПИД
#ВИЧ
#беременность роды
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#дети
#Московская область
#Подмосковье
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Кардиолог Романенко объяснила, как «отодвинуть» развитие гипертонии
Кардиолог Романенко заявила о возможности отсрочить развитие гипертонии за счет физкультуры
26 июля 2023, 02:43

Фото: iStock/ PIKSEL

Кардиолог Татьяна Романенко заявила, что занятия физкультурой, нормализация массы тела, а также отказ от курения и алкоголя помогут отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, кровяное давление может проявляться по-разному — например, кто-то может испытывать жар, а кто-то озноб. Также поводами изменить давление являются головная боль, мушки перед глазами, тяжесть в голове, тошнота и головокружение.

При этом у многих гипертония развивается бессимптомно, тем самым создавая серьезные риски, предупредила Романенко.

«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление алкоголем, солью, стрессовые ситуации, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Также дополнительным поводом следить за давлением является наследственность. Все перечисленные факторы (кроме наследственности) поддаются коррекции, добавила кардиолог.

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — заключила Татьяна Романенко.

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Минздрав РФ предложил вести учет препаратов для прерывания беременности

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#гипертония
#кардиолог
#врач
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Минздрав РФ предложил вести учет препаратов для прерывания беременности
Минздрав РФ опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
26 июля 2023, 01:49

Фото: iStock/shironosov

Во вторник, 25 июля, Минздрав РФ опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Об этом пишет НСН.
В перечень попали лекарственные препараты «Мифепристон» и «Мифепристон». В министерстве отметили, что в настоящее время аптеки продают их без рецептов.

В проекте говорится, что прием таких препаратов повышает риск осложнений, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Соответствующий документ доступен на российском портале нормативно-правовых актов.

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#препараты
#беременность
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В Подмосковье с начала года открыли восемь кабинетов для пациентов с сердечной недостаточностью
25 июля 2023, 22:30

Фото: Минздрав МО

В Московской области открыли ещё восемь кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Кабинеты, где оказывают медицинскую помощь пациентам с таким диагнозом, работают в поликлиниках. ХСН – опасная патология, которая осложняет все сердечно-сосудистые заболевания, снижая качество жизни больного и её продолжительность.
 
С начала года такие кабинеты посетили более 70 тыс раз. Всего в Подмосковье их работает 64. Восемь из них открыли в этом году в Воскресенской, Балашихинской, Домодедовской, Каширской, Коломенской, Одинцовской, Павлово-Посадской и Раменской больницах.
 
Наблюдает за пациентами в таких кабинетах врач-кардиолог. В частности, он назначает лечение. 
 
Если пациент состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом ХСН, он может самостоятельно записаться в кабинет через портал zdrav.mosreg.ru, врача-терапевта по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

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#Минздрав МО
#сердце
#ХСН
#кабинет
#здравоохранение
#Московская область
#Подмосковье
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Дерматолог Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ
25 июля 2023, 19:43

Фото:istockphoto/Pheelings Media

Американский дерматолог Мэри Стивенсон рекомендует принимать душ каждые 2-3 дня.
The Sun пишет, что, по мнению дерматолога, принимать душ нужно каждые 2-3 дня. Но это правило не касается тех, кто занимается спортом ежедневно. После каждой тренировки следует мыться.
 
Мэри Стивенсон рассказала, что многие совершают ошибку, намыливая тело целиком.
 
«На самом деле мыть мылом или гелем для душа нужно только подмышки, пах и ноги. Это те места, в которых действительно появляется неприятный запах», —объяснила дерматолог Стивенсон.
Также врач предупредила, что мыло стирает слой натуральных масел на теле, из-за чего разрушается защитный барьер.
 
«Обращайте внимание на средства для детей: они созданы для чувствительной кожи», — такой совет в заключении дала Мэри Стивенсон.

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#душ
#гигиена
#здоровье
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Кардиолог Конев назвал самое эффективное средство от боли в сердце
Кардиолог Конев назвал нитроглицерин самым эффективным средством от боли в сердце
25 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что нитроглицерин наиболее эффективно устраняет причины возникновения боли в сердце. Об этом сообщает NEWS.ru.
«При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат», — цитирует Конева NEWS.ru.

Специалист отметил, что нитроглицерин зачастую используется для лечения состояний, которые связаны с болезнью сердца. Сообщается, что с помощью препарата происходит расширение сосудов и уменьшение боли.

Напомним, ранее выяснилось, что отсутствие лечения артериальной гипертонии — повышенного артериального давления — может привести к серьёзным последствиям и даже к смерти. Гипертония также может свидетельствовать о ряде других заболеваний, поэтому наблюдение специалиста при повышенном давлении необходимо.

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#сердце
#препарат
#боль
#кардиолог
#здоровье
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В Подмосковье начался ремонт 30 объектов здравоохранения
25 июля 2023, 15:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.

«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на 1-й очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В комплексную программу проведения ремонтов вошли: 

— поликлиника №7 в Люберцах;
— поликлиника в Никольском;
— амбулатория в Шеметово;
— озёрский пост скорой помощи и другие объекты. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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#Медицинское учреждение
#ремонт объектов здравоохранения
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Психотерапевт Вилков назвал главные признаки послеродовой депрессии
25 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что послеродовая депрессия чаще всего возникает в первые несколько недель после рождения ребенка, в момент гормональных изменений. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
К признакам послеродовой депрессии психотерапевт отнес: устойчивое снижение настроения; равнодушие к себе и ребенку; плаксивость; эмоциональную нестабильность.

Сообщается, что при послеродовой депрессии такое состояние продолжается дольше 2 недель.

«Если женщина испытывает эти симптомы меньше двух недель либо самочувствие периодически меняется в хорошую сторону, это значит, что у женщины нет послеродовой депрессии», — уточнил Вилков «Вечерней Москве».

Отмечается, что самые страшные последствия послеродовой депрессии — это сильная злость в отношении ребенка и склонность к самоубийству.

Вилков добавил, что на возникновение послеродовой депрессии оказывает влияние наследственность. Предугадать возникновение послеродовой депрессии невозможно.

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#послеродовая депрессия
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