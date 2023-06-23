Диетолог Алдонина: белковая пища и домашняя еда помогут быстро похудеть после 50 лет

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Для того, чтобы внедрить в свою жизнь эти пищевые привычки, не нужно насилия над собственным организмом и строгой диеты
Диетолог Мария Алдонина назвала три способа быстрого и эффективного похудения и избавления от жира после пятидесяти лет. Своими рекомендациями она поделилась с порталом «МедикФорум».
Во-первых, достигшие этой возрастной отметки люди должны увеличить в своем рационе количество белковой пищи. Это пойдет на пользу не только в плане сброса лишнего веса, но и поможет сохранить часто теряемую в этом возрасте стройность фигуры.
В качестве третьего способа Мария Алдонина советует людям после 50-ти употреблять богатые клетчаткой овощи — морковь, свеклу, брокколи, шпинат, капусту, баклажаны и т.д. Из-за высокого содержания клетчатки в организме человека замедляется пищеварение, и насыщение в этом случае наступает быстрее и длится дольше. Кроме того, если употреблять богатые клетчаткой продукты в начале еды, стабилизируется также уровень сахара в крови.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова заявила, что организм не способен усвоить молочные продукты с большим содержанием растительных трансжиров. Она посоветовала исключить из рациона молочные продукты с растительными жирами, а вместо них выбирать натуральные творог и молоко.
Во-первых, достигшие этой возрастной отметки люди должны увеличить в своем рационе количество белковой пищи. Это пойдет на пользу не только в плане сброса лишнего веса, но и поможет сохранить часто теряемую в этом возрасте стройность фигуры.
«Следует включать 20-30 граммов белка в каждый прием пищи — это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивая более эффективное насыщение», — отметила врач.Еще одна рекомендация профессионального диетолога заключается в том, чтобы реже есть вне дома, снижая количество употребляемых в пищу готовых переработанных продуктов. Напротив, приготовленная вами собственноручно домашняя еда будет гораздо полезнее, потому что она насыщена свежими и здоровыми ингредиентами.
В качестве третьего способа Мария Алдонина советует людям после 50-ти употреблять богатые клетчаткой овощи — морковь, свеклу, брокколи, шпинат, капусту, баклажаны и т.д. Из-за высокого содержания клетчатки в организме человека замедляется пищеварение, и насыщение в этом случае наступает быстрее и длится дольше. Кроме того, если употреблять богатые клетчаткой продукты в начале еды, стабилизируется также уровень сахара в крови.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова заявила, что организм не способен усвоить молочные продукты с большим содержанием растительных трансжиров. Она посоветовала исключить из рациона молочные продукты с растительными жирами, а вместо них выбирать натуральные творог и молоко.
Артем Путинцев