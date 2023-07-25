Диетолог Артемьева перечислила неочевидные симптомы истощения организма

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Диетолог Наталья Артемьева заявила, что отсутствие в организме баланса витаминов, минералов и нутриентов чревато различными проблемами, так как без определенных веществ организму приходится расходовать собственные резервы и как следствие истощаться. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, для получения всех необходимых витаминов и микроэлементов человек должен употреблять не менее 3000 ккал с едой, однако в современных условиях такой рацион для среднестатистического человека избыточен.
Она отметила, что симптомами истощения организма являются хроническая усталость, бессонница, сухость кожи и нарушения желудочно-кишечного тракта.
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«Поэтому дополнительные компоненты следует получать за счет употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды», — пояснила Артемьева.
«Обнаруженный дефицит необходимо срочно устранять, так как на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание», — подчеркнула диетолог.
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Диана Аванесян